Uzeniny už nekupujte. Vynikající kuřecí salám si vyrobíte levně doma

Snad každý se při nákupu šunky nebo salámu dívá vedle ceny také na to, kolik procent masa tyto uzenářské výrobky obsahují. A ty nejkvalitnější pochopitelně stojí nejvíc. Věděli jste ale, že už nemusíte ve vašem uzenářství nechávat horentní sumy peněz a vynikající kuřecí salám si můžete naprosto jednoduše vyrobit i doma?

Zdroje: YouTube.com, svetkreativity.cz, krasno.cz

Každý se v současné době snaží nějak ušetřit a leckdy to znamená, že namísto dobrých potravin musíme kupovat ty méně kvalitní, protože jsou levnější. Největší rozdíl v kvalitě je možné poznat například u uzenin, do nichž se kvůli snížení nákladů na výrobu přidávají v mnoha případech ingredience, které zkrátka jíst nechceme. Naštěstí je ale možné si velmi jednoduše připravit kvalitní kuřecí salám doma. A to rychle, levně a navíc s tím, že přesně víte, co salám obsahuje.

Domácí salám v troubě i ve vroucí vodě

O tom, že je možné v domácích podmínkách připravit šunku nebo salám, slyšel už asi každý. Často se ale v souvislosti s jejich výrobou hovoří o náčiní, které doma běžně skoro nikdo nemá, a tak raději mnozí zůstali u šunky a salámu z obchodu. Uvařit domácí salám ale zvládne naprosto každý, a to bez toho, aniž by musel pořizovat udírnu nebo třeba mlýnek na maso. Vše zvládnete jen s nožem, hrncem a plastovým rukávem na pečení.

Obložená bageta s domácím salámem bude naprostou lahůdkou. Zdroj: Shutterstock

Recept na kuřecí salám

Základem kuřecího salámu je pochopitelně kuřecí maso. Připravte si 8 kuřecích stehen a 1 kilogram kuřecích prsních řízků. V první řadě zbavte stehna kostí a kůží a maso dejte prozatím stranou. Kosti a kůže dejte do hrnce a zalijte je 1 litrem vody. Obsah hrnce přiveďte k varu, stáhněte plamen a nechte kuřecí vývar vařit asi 30 minut. Vývar nechte zchladnout a nakrájejte si na malé kousky maso z kuřecích stehen. Následně jej ještě nožem nasekejte. Dejte do velké mísy, zakryjte ji potravinářskou fólií a dejte do chladničky. Stejným způsobem nakrájejte i kuřecí prsní řízky. Pak v míse maso z prsou i stehen spojte.

Salám podle vaší chuti

Masovou směs osolte asi 1 lžičkou soli, opepřete a přidejte 2 stroužky česneku. Případně můžete do masa vmíchat i další koření, které máte rádi. Hodí se do něj například mletá červená paprika, ale i špetka kari. Všechno zalijte připraveným kuřecím vývarem, opravdu dobře promíchejte, přikryjte potravinářskou fólií a dejte do chladničky minimálně na 6 hodin. V ideálním případě přes noc.

Následně si na kuchyňské lince rozprostřete 2 plastové rukávy vhodné na pečení a do každého z nich dejte půlku masové směsi. Rukáv dobře zabalte a z masa vytvořte šišku podobnou salámu. Maso v rukávu dobře upěchujte, oba konce zavažte provázkem a maso také svažte kolem dokola, aby si v průběhu tepelné úpravy udrželo svůj tvar.

Následně máte dvě možnosti – buď kuřecí salám uvaříte, anebo upečete. Pokud se rozhodnete pro první variantu, vložte salám do hlubokého hrnce, zalijte jej dostatečným množstvím vody a vodu přiveďte k varu. Stáhněte plamen, hrnec přikryjte poklicí a salám vařte 1 hodinu. V druhém případě stačí salám položit na plech a dát jej péct do trouby vyhřáté na 180 °C po dobu 60 minut. Hotové salámy nechte vychladnout a je hotovo. Kuřecí salám uchovávejte v chladničce a spotřebujte jej ideálně do 48 hodin.