Hovězí roštěná na houbách s grilovanými bramborami. Tohle je božský recept

Sezóna hub je v plném proudu a vášniví houbaři se pouští do jejich nejrůznějších zpracování. Někteří si vystačí s klasickými houbovými řízky, jiní zase vaří omáčky či houby suší, aby si je mohli dopřát v jakémkoliv ročním období. S houbami jde zkrátka dělat mnohé, ale ve spojení s hovězí roštěnou vznikne zvláště výtečný pokrm, který se zcela rychle zařadí mezi vaše oblíbené recepty.

Zdroje: toprecepty.cz, vareni.cz

Houby, kterým se často přezdívá „poklady lesa”, patří mezi ty vůbec nejvděčnější potraviny, s jakými lze v kuchyni pracovat. Jsou chutné, existuje nepřeberné množství variant, jak je zpracovat, a zároveň vůbec nic nestojí. Když si však houbaři z lesa donesou bohatou nadílku, často vyvstává otázka, co s houbami vlastně udělat, aby žádné nepřišly nazmar. Aby houby vydržely několik měsíců, je dobré je usušit či konzervovat. Nejlépe ale pochopitelně chutnají právě ty čerstvé. A právě ty můžete využít pro přípravu vynikající hovězí roštěné na houbách a jako přílohu zvolit třeba oblíbené grilované brambory.

Houby mají v kuchyni široké využití. Zdroj: alicja neumiler / Shutterstock.com

Houby a jejich vliv na zdraví

Konzumace hub má pro lidský organismus hned několik příznivých účinků. Jsou plné vitamínů, minerálních látek i antioxidantů. Nezřídka kdy bývají označovány za maso chudých, neboť se v nich nachází i nezanedbatelné množství bílkovin. Posilují imunitu a díky obsahu mědi a draslíku jejich konzumace podporuje tvorbu červených krvinek a přispívá činnosti svalů, nervové soustavy a činnosti srdce. Jde zkrátka o superpotravinu, která je v lesích k nalezení úplně zdarma.

Hovězí roštěná na houbách

Houby sice dokáží maso nahradit, ale v kombinaci s živočišnou bílkovinou jejich chuť o to více vynikne. A právě nejlépe si rozumí s masem hovězím. S hovězí roštěnou na houbách se mnozí již zcela jistě někdy setkali, při její přípravě ovšem spousta lidí tak trochu tápe. Recept je to přitom nesmírně snadný a při dodržení správného postupu lze vykouzlit naprostou pochoutku. Když pak jako přílohu zvolíte grilované brambory, vykouzlíte nejen nedělní oběd, který zajisté potěší všechny strávníky.

Hovězí roštěná na houbách je na přípravu velmi snadná. Zdroj: Shutterstock

Na 4 porce budete potřebovat:

4 plátky hovězí roštěné

1 středně velkou cibuli

2 plné hrsti čerstvých hub (nejlépe hříbků)

1 lžičku kmínu

1/2 lžičky sušeného mletého zázvoru

1 litr vody či vývaru (nejlépe hovězího)

2 lžíce olivového oleje

mouku na zahuštění

sůl

pepř

Na grilované brambory:

8 brambor

8 stroužků česneku

3 lžíce olivového oleje

majoránku

sůl

pepř

Postup:

Při nákupu roštěné vcelku ji naporcujeme na tenčí plátky, pokud ji máte nakrájenou od řezníka, jste v menší výhodě. Jednotlivé plátky jemně naklepeme prsty, okořeníme kmínem, zázvorem, solí a pepřem a na chvíli vložíme do lednice odpočívat. Mezitím si ve větším hrnci rozehřejeme olivový olej a na něm necháme zpěnit cibuli, kterou jsme si najemno pokrájeli. Následně přidáme maso a necháme ho z každé strany krátce osmažit, aby se zatáhlo a nepouštělo šťávu.

Pokrájíme si houby a přidáme je k masu. Vše zalijeme litrem horké vody či vývaru a necháme částečně přiklopený hrnec na nižším plameni minimálně 45 minut vařit, aby mělo maso dostatek času na to, aby krásně změklo. Po předepsaném čase maso zkontrolujeme a je-li měkké, zahustíme směs trochou mouky a necháme ještě asi 10 minut provařit.

Během toho, co se maso dusí, si připravíme grilované brambory. Brambory si nakrájíme na plátky či na osminky a vložíme je do dostatečně velkého pekáčku. Přidáme k nim olivový olej, prolisovaný česnek, majoránku podle chuti, sůl a pepř. Pokud nepatříte mezi milovníky česneku, je možné jej zcela vynechat. Brambory se všemi dalšími surovinami řádně promícháme a pekáček vložíme do trouby vyhřáté na 190 stupňů zhruba na 50 minut. Před jejich vytažením z trouby ještě zkontrolujeme, zda nejsou tvrdé, a případně můžeme rovnou podávat. Dobrou chuť!