Pečené čaje si připravovaly už naše babičky: Fantastická chuť za pár korun

Určitě jste už ochutnali pečený ovocný čaj. Je to veliká dobrota, kterou můžete doma připravit sami z toho, čeho se urodilo na zahradě nejvíc nebo z kupovaného ovoce, které máte nejradši. Kombinujte, pečte a ochutnávejte! Takový pečený čaj je nejlepší právě v zimě!

Zdroje: prima-receptar.cz, fresh.iprima.cz

Chutný čaj i krásný dárek

Pečený čaj není jen dobrota, kterou si můžete vychutnávat po celý rok, a hlavně v zimě, ale také to je pěkný dárek. Co myslíte? Pokud máte spoustu vlastního ovoce, zpracujte jej a udělejte si pečený čaj do zásoby nejen sobě, ale i všem, které máte rádi. Pěkná etiketa, ručně balená sklenice, a hlavně pečený čaj plný chutí potěší každého. Myslím tím opravdu každého!

Pečený čaj můžeme připravit z různých druhů ovoce. Zdroj: istetiana / Shutterstock.com

Z čeho se peče takový čaj?

Pečený čaj je klasicky mnohodruhový. Zpracovává se do něj různé ovoce, a to jak jablka, hrušky a švestky, ale také drobné ovoce jako jsou maliny, rybíz, borůvky, ostružiny nebo rakytník či arónie. Můžete použít také různé exotické ovoce. Osvědčili se citrusy, ale i zázvor.

Exotičtější chutě nabízí citrusové plody či zázvor, které se do čaje také hodí. Zdroj: Profimedia

Do směsi můžete použít i mražené, ale již povolené ovoce, to je jisté. Kde byste teď v listopadu hledali drobné zahradní a lesní plody! Také sušené plody lze použít, ale před pečením je vhodné nechat je máčet ve vodě, aby rehydrovaly alespoň několik hodin.

Různé směsi můžete ovonět také vhodným kořením. Badyán, hřebíček, skořice, zázvor i troška rumu udělají vašemu čaji velkou službu. Pokud byste chtěli přidat také pomerančovou a citronovou kůru, nastrouhejte ji až do upečeného čaje. Během pečení by mohla kůra zhořknout, proto je lepší přidat ji až na závěr před plněním do sklenic.

Do pečeného čaje se báječně hodí i jablka a hrušky. Zdroj: Shutetrstock.com / Fotaw

Nebojte se kombinovat

Vynikající jsou čaje z drobného zahradního a lesního ovoce, ale také směsi jablka, hrušky, maliny, anebo exotičtější pomeranč, mandarinka, zázvor. Nebraňte se experimentům, kořením a zapečením se ovoce i jeho chutě krásně propojí.

Zvolte větší sklenice

Skleničky na čaj jsou vhodné s širokým hrdlem, abyste mohli pečený čaj nabírat po lžicích. I když jsou různé maličké sklenice moc pěkné, jsou značně nepraktické.

Nezapomeňte na koření, které neodmyslitelně patří i do pečeného čaje. Zdroj: Narsil / Shutterstock.com

Recepty na pečený čaj

Skvělý recept na pečený čaj můžete vidět na videu:

Univerzální recept na pečený čaj obsahuje cukr a alkohol, které mají v receptu svoje opodstatnění. Fungují jako konzervanty, ale také poskytují tekutinu, díky níž se ovoce nepřipálí. Alkohol se během pečení odpaří, takže v případě rumu zanechá jen aroma, jestliže po takové vůni netoužíte, můžete použít jiný nearomatický alkohol.

Na jedno kilo ovoce budete potřebovat jeden menší citron nebo pomeranč oloupaný a nakrájený na kousky, zhruba 350 g cukru, dvě lžíce rumu a koření podle vaší chuti. Například 3 hřebíčky a lžičku skořice či hvězdičku badyánu. Pozor si dejte jen na hřebíček, velké množství bude hořké.

Omyté ovoce dejte do pekáčku nebo na hlubší plech, promíchejte se všemi ingrediencemi a přikryté pečte 30 minut na 200 až 220 °C. Několikrát během pečení promíchejte. Po půl hodině pečení plech odkryjte a pečte dalších 15 minut. Ještě horkou směsí plňte čisté sklenice až po okraj. Uzavřete víčkem a otočte dnem vzhůru.