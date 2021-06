Co dělaly naše babičky, když se jim nepovedla omáčka?

Češi patří mezi milovníky omáček. I když je nezařazujeme mezi zdravá jídla, nedokážeme si bez nich představit nedělní oběd nebo návštěvu restaurace. Mnoho hospodyněk je raději nevaří, protože se bojí, že je špatně dochutí nebo se jim oddělí voda a tuk. Jak tomu předcházet? Zkuste tipy našich babiček.

Zdroj: www.prostreno.cz, recepty.blesk.cz

Svíčková, rajská, houbová či koprovka? Jaká omáčka je vašemu srdci a chuťovým pohárkům nejbližší? Ať už jste milovníkem jakékoli omáčky, jejich přípravy se bát nemusíte. Kuchyňské katastrofě předejdete pomocí pár zlepšováků.

Jak zachránit připálenou omáčku

Připálená omáčka je asi největším strašákem každé hospodyňky. Jakmile se vám přichytí, nepanikařte, dvakrát se nadechněte a vypněte sporák. Následně vezměte čistý hrnec a tekutinu do něj přelijte. Dejte si pozor, by do ní nespadla žádná připálená část. Poté do omáčky vmíchejte mouku rozšlehanou v mléce nebo smetaně a za stálého míchání přiveďte k varu. Přidejte silnější plátek citronu, povařte a přeceďte.

Připálené jídlo je vždy katastrofou. Zdroj: Ton Bangkeaw/Shutterstock.com

Jak zachránit přesolenou omáčku

Každému sem tam ujede ruka, ale nebojte, i přesolená omáčka se dá lehce zachránit. Stačí do ní přidat oloupanou bramboru, kousek chleba nebo mrkve. Krátce povařte a poté „záchranný kruh" vytáhněte.

Jak zachránit překyselenou omáčku

Velké otvory na láhvi s octem mohou nadělat pořádnou neplechu. Pokud se vám stalo, že je omáčka příliš kyselá, kápněte do ní trochu slazeného kondenzovaného mléka.

Škraloup na omáčce

Nikdo nemá rád škraloup, ať už na mléce nebo omáčce. Jak tomu předejít? Stačí na vidličku napíchnout kousek másla a přejet jím povrch omáčky.

Jak zachránit sraženou omáčku

Omáčky se rády sráží. Jak oběd zachránit? Hrnec ponořte do studené vody, aby se zastavil proces vaření a metličkou hrudky rozmíchejte. Sraženou omáčku také zkuste napravit špetkou kypřícího prášku nebo do ní přidejte vodu a rozmíchejte.

Krémová bešamelová omáčka. Zdroj: RESTOCK images/Shutterstock.com

Jak zachránit vodnatou omáčku

Guláš a další omáčky skvěle zahustí nastrouhaná brambora nebo starý chleba. Omáčku však hlídejte, aby se nepřipálila.

Jak zachránit tučnou omáčku

Přehnali jste to s tukem a na omáčce plave jedno mastné oko vedle druhého? Nevěšte hlavu a zamiřte do mrazáku. Vhoďte do hrnce pár kostek ledu nebo jídlo nechte vychladnout a poté ho dejte do mrazáku. Tuk se vysráží a vy ho budete moci lehce z povrchu odebrat.