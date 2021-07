Jak zužitkovat červenou řepu včetně natě. Pozor! S natí se dají udělat zázraky

Červená řepa je u nás sice dobře známá, ale obvykle s ní nijak neexperimentujeme. Víte, co s červenou řepou a jak zajímavě využít řepu i s natí a listy? Podívejte se s námi na pár jednoduchých tipů, jak zužitkovat řepu celou!

Klasická červená řepa

Ze svého mládí si pamatuji jen nakládanou řepu ve sladkokyselém nálevu a jemně strouhanou pikantní verzi s česnekem, která byla oblíbená v rodině kamaráda. A co dál? Nápadně rudo růžový kořen řepy se dá zpracovat různými způsoby. Uvařený je vhodný do salátů, ale také do smoothie. Celá řepa i s listy a natí je nutričně velmi bohatá a vyloženě zdravá. Překypuje vitamínem K, mědí, magneziem, železem i vápníkem. Neobsahují ani tuky ani cholesterol, a také proto jsou i listy vyhledávanou surovinou zdravé diety.

Nezbavujte se zelených částí. Využít lze celou řepu.

Jednoduchá červená řepa, jak ji neznáte

Kořen červené řepy je výborný nejen v salátech, ale také ve smoothie. Pokud si chcete ozvláštnit nakládanou řepu, vylepšete si ji například kozím sýrem, nakrájeným vejcem natvrdo nebo tuňákem s jemně nakrájenou cibulkou. Takový salát je spíš lehký oběd nežli příloha k hlavnímu chodu.

Pokud toužíte po netradičním salátu. Zkombinujte nadrobno nakrájenou vařenou řepu se stejně pokrájenými kousky jablka, lžičkou majonézy a lžičkou smetany. Jednoduchý salát je potřeba dochutit jen solí, pepřem a pár kapkami citronové šťávy.

Do smoothie se používá řepa čerstvá, ale i vařená. Záleží jen na vás a na kvalitě a stáří řepy, kterou máte k dispozici. Vynikající smoothie připravíte z půlky středně velké řepy, jednoho banánu, lžíce a půl chia semínek a sklenice mléka nebo jogurtu. Pokud potřebuje nápoj dosladit, použijte med nebo nekalorický čekankový sirup.

Řepa se používá hlavě vařená. Do smoothie můžete vyzkoušet i čerstvou.

Nať a listy řepy zužitkujte také, jsou stejně zdravé

I zelené části řepy jsou stejně nutričně výživné jako řepa. Není důvod se jich zbavovat, naopak udělejte si z nich lehkou přílohu nebo je použijte do salátu.

Vyzkoušejte dušené listy. Jejich příprava je velmi rychlá a jednoduchá. Listy je potřeba pořádně proprat ve studené vodě a vyříznout stonek listu. Na hluboké pánvi nebo v rendlíku osmahnout cibulku a česnek na olivovém oleji, přidat napřed stonky v celku nebo pokrájené na pěkné kousky, třetinu hrnku vody a trošku soli. Pod pokličkou se vše ještě trošku podusí, zhruba 4 až 6 minut až poté se přidají na hrubé proužky pokrájené listy. Pokud je pánev suchá bude potřeba i pár lžic vody a vše se nechá pěkně podusit další 4 minuty. Zeleninu stačí dochutit solí a pepřem a šup s tím na talíř. Takto připravené listy i nať se dobře hodí ke grilovaným masům, nebo jen tak. Záleží na vaší fantazii.

Lístky řepy patří do salátů

Zatímco velké listy řepy je lepší krátce tepelně upravit, do salátů se zase hodí mlaďoučké křehké čerstvé lístky. Jsou mírně nasládlé a oživí jakýkoli salát. Můžete jej použít i samotný s klasickou sladkokyselou zálivkou, tak jak jste zvyklí u listového salátu.

Nebojte se nových receptů a surovin. Vždy se najde dobrý způsob, jak vše zelené zužitkovat a obohatit si jídelníček i o něco nového a výživného.