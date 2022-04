Nekupujte drahé klíčky semen v obchodech: Tyto superpotraviny snadno vypěstujete

Víte, že klíčky si může doma jednoduše vypěstovat každý? Jde to poměrně snadno a za pár dní si můžete klíčky vybraných semen ozvláštnit asijské pokrmy, salát nebo klidně chleba s máslem. Víte, jak klíčit semena doma? Naučte se jednoduchý postup a už nikdy nebudete muset klíčky kupovat.

Zdroje: chalupari-zahradkari.cz, www.bydlimekvalitne.cz

Proč jsou klíčky ceněné

Důvodů, proč pěstovat klíčky, je celá řada, ovšem hlavním je prospěšnost a výjimečný obsah nutričně zajímavých látek. I když se může zdát, že jde o módu, která se po dvaceti letech opět vrací, není to tak docela pravda. Nejde totiž o novinku, ale praktiku starou 5000 let. O tom, že jsou klíčky rostlin přínosné, věděli už staří Číňané i Egypťané. Kdyby nebyly znalosti Féničanů zapomenuty, dobyvatelé Nového světa by nemuseli ve velkém umírat na oslabení kurdějemi. Už Féničané dobře znali nejen onemocnění, ale také fakt, že pojídáním klíčků mohou kurdějím předejít.

Klíčky se sice v obsahu jednotlivých vitamínů a minerálů liší, nicméně obecně vzato obsahují vyšší množství kyseliny listové, hořčíku, fosforu a vitamínu K, než plně vzrostlé rostliny téhož druhu.

Zvlášť atraktivní jsou klíčky červené řepy. Zdroj: Profimedia

Klíčení těchto semen se vyhněte obloukem

Ne všechna semena se však ke klíčení hodí. Rozhodně je nutné vyloučit semena z čeledi Solanaceae čili lilkovité. Rajčata, lilky, brambory či papriky nikdy nekonzumujte klíčené, jelikož obsahují toxiny. Stejně tak se nesmí konzumovat semena či klíčky rostlin z čeledi rdesnovité. Sem patří například rebarbora. I fazole se na nakličování nehodí až na druhy mungo a azuki.

Klíčky nejsou microgreens

I když se čím dál častěji setkáváme s pojmem „microgreens“ čili něco jako mikro zeleň, klíčení semen a sklizeň klíčků do této kategorie nespadá. Microgreens jsou klíčená semena, která pěstitel nechá vyrůst a sklízí je v okamžiku, kdy mají dva děložní lístky, případně první dva opravdové lístky. Jde už o rostlinky, které nejen naklíčily, ale také rostly 10 až 25 dní. Tak „dlouhá“ cesta vás však při jednoduchém klíčení nečeká. Na pěstování microgreens se nejčastěji používají semínka brokolice, kapusty, hrášku, ředkviček, hořčice či chia.

Microgreens mají dva děložní lístky, případně dva opravdové. Zdroj: Profimedia

Jak na domácí klíčení semen?

Samotné klíčení je velmi jednoduché a mírně se liší jen podle druhu. Na klíčcích nechceme žádné zbytky, částečky zeminy, gázy, vaty, ale ani látky připomínající želé, které si některá semena sama během klíčení vytvářejí. Taková semena se označují jako hydrofilní a během klíčení potřebují o něco více pozornosti. Ke klíčení je vhodná běžná pokojová teplota čili okolo 21 °C. Semana si pořiďte kvalitní, čerstvá a tepelně nezpracovaná.

Na klíčení semen si můžete pořídit speciální misky nebo sklenici, případně si podobnou vyrobíte sami. Nejde totiž o nic jiného než dostatečně velkou nádobu uzavřenou jemným sítkem.

Vlastní klíčky doma v kuchyni

Samotný postup klíčení není nijak složitý. Semena je nutné nechat několik hodin ve vodě. Při prvních pokusech začněte s malým množstvím semínek, později budete schopni dobře odhadnou vhodné množství.

Doba máčení se různí podle druhu semen. Následně se klíčící sklenice pod úhlem 45 stupňů nechá ležete ve stojánku, aby odtekla veškerá voda a zároveň poloha zajistí pomalejší vysychání a udržení vhodných podmínek. Případně můžete nechat semena klíčit přímo v cedníku překrytém utěrkou.

Semena se každý den proplachují vodou, a to 2x až 3x. Pokud jde o zmíněná semínka hydrofilní, pak je vhodné proplachovat je ještě častěji.

Proplachujte denně až do doby, kdy se rozhodnete klíčky konzumovat. Semena klíčí už za 3 dny až týden.

Klíčky jsou zdrojem více vitamínů a minerálů, než z nich vyrostlé rostliny s plody. Zdroj: Profimedia