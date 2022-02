Vepřové koleno na pivu podle Pohlreicha, jdlo pro skutečné chlapy

Pečené koleno je pokrm, který se podává obvykle s hořčicí, křenem a chlebem. Zdeněk Pohlreich ho ovšem rád připravuje pečené na pivu a s grilovanými bramborami.

Pečené koleno je považováno za tradiční bavorské jídlo. Nejčastěji se v Bavorsku podává s bramborovými knedlíky a červeným zelím. Příprava pečeného kolena není jednoduchá ani rychlá. Koleno se nejdříve předvaří a potom se peče do křupava.

Recept podle Pohleicha

K přípravě chutného receptu potřebujete: vepřové koleno, šest kusů brambor, láhev piva, sůl, pepř, mrkev, cibuli, bobkový list, hnědý cukr- 2 lžičky, med- 2 lžíce, rajský protlak- 3 lžíce, špetka mleté sladké papriky, hrst petrželky.

Příprava krok za krokem

Do hrnce připravte brambory, cibuli, mrkev, bobkový list a vepřové koleno. Po uvaření vyndejte koleno a vložte do kastrolu, následně polejte vzniklým vývarem. Do kastolu dále přidejte marinádu na koleno. Marinádu vytvoříte smícháním hnědého cukru, rajského protlaku, medu a sladké papriky. Koleno prolejte marinádou a přidejte trochu piva. Následně vložte na gril a postupně prolévejte marinádou. Uvařené brambory z hrnce nechte dopéct na grilu, pokapte olivovým olejem, osolte a opepřte. Až se koleno dopeče, servírujte na talíř, přelejte marinádu a nasekejte petržel. Na gril vložte opečené brambory. Chutný porkm podávejte s vychlazeným pivem.