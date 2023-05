Krupicová kaše: Moje babička ji vařila za socialismu bez krupice, je fantastická

Vzpomínáte v dobrém na krupicovou kaši? Nebo si pamatujete hlavně na to, jak jste si z netrpělivosti spálili jazyk. Připravte si doma krupicovou kaši podle receptu našich babiček. Uměly ji z krupice, ale třeba i z hrubé mouky.

Dětské kaše

I když je jistě možné obyčejnou krupicovou kaši doma připravit, maminkám a tatínkům dnes mnohem častěji přijdou pod ruku instantní kaše, které jsou nejen rychlé, ale také často ochucené. Další výhodou je, že je nemusíte vařit a riziko připálení je téměř nulové. Proto bývá domácí krupicová kaše dnes často už jen vzpomínkou na mládí a je to škoda. V klasické krupicové kaši je jen to, co do ní přidáte. Žádné přidané esence, konzervanty a aromata tam být nemusejí.

Krupicová kaše s kakaem, cukříkem a máslíčkem

Obyčejná původní krupicová kaše není žádné veliké vaření a přípravu zvládne i větší šikovné dítě. Jde to.

Přesvědčit se o tom můžete i v krátkém videopříspěvku, který připravil Tobiáš Letý:

Krupicová kaše bez krupice?

V nouzi poznáš nejen přítele, ale také vlastní důvtip. Co dělat, když nemáte po ruce krupici? Kaši můžete připravit i z pár lžic hrubé mouky. Krupice je také výrobkem z pšenice, ale je hrubší a používají se na ni tvrdé odrůdy pšeníce. Takže vyměnit v receptu krupici za mouku je určitě možné.

Krupice je vyrobená z tvrdé pšenice. Zdroj: Shutterstock

Dělá se to tak, že si do rendlíku nejprve nalijete mléko, které si osladíte podle chuti. Přidejte pak špetku soli a trošku másla. Rendlík přemístěte na mírný plamen na sporáku, zahřívejte a metličkou míchejte, aby se vše rozpustilo a spojilo.

Pak teprve přidejte hrubou pšeničnou mouku a hbitě metličkou rozmíchejte v mléce. Příprava je poměrně rychlá a s přidáváním mouky byste neměli otálet. Pokud je mléko již velmi horké, tím spíš se vytvoří v kaši hrudky.

Rozmíchejte proto cukr, sůl a máslo a co nejdříve přidejte i mouku. Až směs teplem zhoustne, odstavte rendlík a rovnou nalijte obsah na talíře.

Na půl litru mléka budete potřebovat špetku soli, zhruba lžíci cukru, malou lžičku másla a 3 nebo 4 lžíce hrubé mouky. Nezapomeňte také na kakao, skořici nebo granko. Na ozdobení i dochucení je také nutný moučkový cukr a pravé máslo. Můžete však připravit také kaši s marmeládou, sušeným i čerstvým ovocem, semínky, oříšky či medem. To už je jen na vás.