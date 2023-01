Rychlé večeře z kuřecího masa pro celou rodinu: Hotové bleskem a famózní

Neztrácejte čas přemýšlením o večeři a poraďte se s internetem. Můžete si vybrat z desítek receptů, které jsou rychlé i chutné. Dnes máme na menu kuřecí maso! A co u vás doma? Inspirujte se rychlými večeřemi z kuřecího!

Najděte si recepty na rychlé večeře na internetu

Také ještě nevíte, co bude dnes na večeři? Nelamte si s tím zbytečně hlavu, někdo to už vymyslel za vás. I v tomhle je internet prostě skvělý. Během okamžiku si můžete vybrat recept, který vám připadá nejlákavější.

Podívejte se na recepty paní Michaely, inspirovala se především asijskou kuchyní. Zdroj: Shutterstock

Některé vyhledávače vám dávají i možnost vybrat podle ingrediencí. Je to pak stejné, jako když filtrujete vyhledávání čehokoli jiného. Z nabídky vyberete typ masa či bezmasé recepty a pak i jaké další ingredience chcete použít. Ano, i tak chytré to může být. Vyzkoušejte to i na českých stránkách s recepty, u nás se používají k vyhledávání spíš klíčová slova, ale funguje to stejně.

Sdílení receptů najdete také na sociálních sítích i dalších platfomách, jako je třeba Pinterest.

Pět rychlých večeří z kuřecího

A teď už k těm receptům. Inspirujte se videem Michaely De Martino, která se podělila o 5 různých receptů z kuřecího masa. Všechny tyto recepty jsou rychlé a snadné. Paní Michaela vám názorně ukáže, jak všech pět receptů doma připravuje i které ingredience používá.

Kuřecí je rychlé na přípravu a má mnoho podob

Receptů na přípravu kuřecího je strašně moc. Většina rychlých receptů používá kuře nakrájené na menší kousky, čímž je příprava snazší, rychlejší a budete mít jistotu, že je maso opravdu dostatečně tepelně zpracované.

Kuřecí prsa nebo stehna je snadné připravit na mnoho způsobů. Zdroj: Shutterstock

Jestliže neholdujete suchým kuřecím prsům, kupte si vykostěná kuřecí stehna. Ve všech případech pamatujte, že měkké maso vypadá jinak před a po uvaření. Hrubé velké kostky masa nevypadají pěkně a ani nejsou příliš chutné. Maso proto krájejte spíš na menší nudličky.

Tortillové wrapy s avokádovou pomazánkou, kuřetem a rajčaty Zdroj: Kamila Procházková / Foto

Je to všechno? Určitě ne. Kuřecí maso se dá připravit i mnoha dalšími způsoby a vesměs jde o rychlé recepty, protože kuřecí nakrájené na kousky nebo filety jednoduše nevyžaduje dlouhou tepelnou úpravu. Můžete si připravit rychlé přírodní řízky se zeleninovou či klasickou přílohou nebo řízek nakrájet po smažení či grilování a zabalit jej do tortily se spoustou zeleniny. Najděte si oblíbený zdroj receptů a vyzkoušejte různá jídla jedno po druhém.