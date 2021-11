Poctivá babiččina květáková polévka: Podzimní recept zahřeje na těle i duši

Květák je velmi zdravá a oblíbená zelenina, se kterou dokážete v kuchyni divy. Možná už jste vyzkoušeli placky, mozeček nebo obalovaný květák, ale co takhle polévka, která vás v chladných podzimních dnech zahřeje a postaví na nohy?

Květák je velmi zdravá a chutná zelenina, která když se správně zpracuje, tak patří mezi lahůdky. Jedno z nejoblíbenějších jídel, které lze z této zeleniny připravit, je květáková polévka. A co teprve, když jde o léty ověřený recept našich babiček, to je ta pravá pochoutka!

Květák patří mezi košťálovou zeleninu, jíž lze konzumovat buď syrovou nebo tepelně upravenou. Jí se pouze jeho bílá část, zevní zelené listy nikoliv. Květák je také nízkokalorický, je tedy velmi oblíbený při redukčních dietách. Obsahuje totiž vlákninu, která na dlouho zasytí.

Je bohatý na vitamíny i minerály. Mimo jiné můžeme jmenovat vitamín C, vitamín K, kyselinu listovou, draslík, hořčík a vápník. Čím je květák tmavší, tím více vitamínů a minerálů obsahuje.

Květák nezpůsobuje problémy se zažíváním

Velmi oblíbený je proto, že na rozdíl od jiné košťálové zeleniny nezpůsobuje problémy se zažíváním. Na rozdíl od jiných druhů totiž obsahuje velké množství kyseliny jablečné a citrónové, které ho dělají stravitelnější. Mohou ho tedy jíst i lidé s problémy se zažíváním.

Z květáku můžete připravit různé recepty Zdroj: Alina Jafri / Shutterstock.com

Květák má také řadu pozitivních účinků na naše zdraví. Studie ukázaly, že snižuje riziko rakoviny, ničí bakterie v těle a příznivě působí na činnost žaludku. V květáku je také vitamín B5. Ten podporuje organismus při produkci kortizolu, který je důležitý při tlumení zánětů v těle. Dále snižuje vysoký krevní tlak, detoxikuje játra a zmírňuje astma.

Pochvalují si ho i lidé trpící kloubními záněty, tudíž by ho měli konzumovat ve velkém starší lidé, kteří těmito problémy trpí. Tato zelenina dodá tělu také biotin, který pomáhá odstraňovat lupy a pomáhá zpevňovat nehty. Květák dále odvodňuje, pomáhá při problémech s ledvinami a močovým měchýřem.

Květák můžete jíst syrový i vařený

Květák sice můžete jíst i syrový, ale v této variantě může nadýmat, je tedy lepší ho jíst tepelně upravený. Nadýmání také utlumíte, pokud k němu při přípravě přidáte výrazné koření, mezi které patří například kurkuma, koriandr, kmín nebo česnek.

Pokud jste dostali na květák chuť, pak si pojďte uvařit květákovou polévku dle našeho receptu a můžete si být jisti, že bude chutnat jako od babičky a vy ji nebudete chtít přestat jíst.

Květákovou polévku lze připravit různými způsoby Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Květáková polévka

Suroviny:

1 ks vejce

1 lžícemáslo

0.5 lžičky kmín

1 hrnek zeleninový vývar

2 lžíce dětská krupička

1 ks menší květák

sůl

pepř

Postup:

Do hrnku s vodou dáme omytý a na růžičky nakrájený květák, přidáme silný zeleninový vývar nebo zeleninový bujón, špetku soli, pepře, kmínu a necháme povařit. Mezitím na suché pánvi opražíme bez tuku 2 lžíce dětské krupičky do světle hnědého zabarvení a přidáme do hrnce. Povaříme 10 minut, polévka vezme hezkou barvu. V hrníčku rozmícháme jedno vejce a zavaříme do polévky. Nakonec přidáme jednu lžíci másla a květákovou polévku můžeme podávat

Na recept na poctivou květákovou polévku se můžete podívat i ve videu:

Zdroj: www.vareni.cz, www.budejovice.rozhlas.cz, www.nzip.cz