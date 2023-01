Blesková dvoubarevná tvarohová buchta: Geniálně snadná a pro šetřílky

Rychlá dvoubarevná litá buchta je skvělou volbou v případě, kdy nechcete trávit v kuchyni enormní množství času a přesto sobě i své rodině chcete dopřát lahodnou pochoutku. Aby toho nebylo málo, recept obsahuje jen několik málo běžných surovin a není tak ani nijak finančně náročný.

Najít recept na dobrý moučník, který je rychle hotový a zároveň vás jeho příprava finančně nezruinuje, může být leckdy poměrně tvrdým oříškem. V současné době jsou velmi populární hlavně nejrůznější cheesecaky, tiramisu anebo ovocné koláče. Jenže s nimi je zaprvé poměrně dost práce a zadruhé se při jejich přípravě používají ne úplně levné suroviny. Vsaďte proto na naprosto klasické ingredience, které máte navíc možná doma, a upečte si geniální dvoubarevnou buchtu.

Dvoubarevný kakaový koláč s tvarohem

Dvoubarevný koláč se připravuje z litého kakaového těsta a také sladkého tvarohu. S jeho přípravou nestrávíte více jak 5 minut a výsledek si okamžitě zamilujete. Ne nadarmo se říká, že v jednoduchosti je krása. Navíc jde o hrnkový recept, takže budete osvobozeni od nejrůznějšího vážení.

Kakaové těsto

Do mísy vyklepněte 2 celá vejce a přisypte k nim 1 hrnek krupicového cukru. Vejce s cukrem vyšlehejte do pěny, pak nim přidejte 2 lžíce hořkého kakaa, 2 hrnky hladké mouky, 1 sáček prášku do pečiva, 1 a 1/4 hrnku mléka a 3/4 hrnku stolního oleje. Všechno společně šlehejte zhruba další 2 minuty, aby se všechny komponenty dobře propojily.

Tvarohová náplň

Kakaové těsto dejte na chvilku stranou a připravte si tvarohovou náplň. V čisté míse smíchejte 500 gramů měkkého plnotučného tvarohu, 1 sáček vanilkového cukru, 1 hrnek krupicového cukru, 2 vejce, 1 hrnek mléka a 1 sáček vanilkového pudinkového prášku.

Tvarohovová náplň se hodí prakticky do všech koláčů. Odlehčí je a navíc bude koláč svěží. Zdroj: Shutterstock

Dokončení buchty

Nakonec si připravte plech na pečení o rozměrech 40x20 centimetrů. Plech vymažte máslem a vysypte moukou, případně jej můžete jen vystlat pečicím papírem. Do plechu nalijte 3/4 připraveného kakaového těsta a na něj nalijte celou tvarohovou směs. A na tvaroh pak ledabyle nalijte zbytek kakaového těsta, aby vznikl úhledný vzor.

Pak už jen vložte buchtu do trouby vyhřáté na 180 stupňů Celsia a pečte zhruba 30 až 40 minut. V případě nejistoty otestujte stav propečení zapíchnutím čisté špejle. Je-li po vytažení čistá, je hotovo. Buchtu nechte po upečení vychladnout a můžete krájet. Dobrou chuť!