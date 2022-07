Co dělat, když marmeláda nehoustne: Trik s citronovou šťávou

Sezóna letního ovoce je v plném proudu a s ním i nutnost zpracování nadbytečné úrody. Ať už budete letos připravovat marmeládu poprvé, anebo už máte jistou zručnost, ne vždy to může vyjít podle vašich představ.

Džem nebo marmeláda dá poměrně dost práce a za každou skleničkou se skrývá pěkná námaha, od sběru ovoce, přes vypeckování, odstopkování, omývání, krájení, rozemletí a míchání při vaření. Neméně důležité je plnění do skleniček.

Špatný poměr

O to větší zklamání je, když se džem nepovede a výsledkem je řídká hmota podobná spíše ovocnému sirupu. Co může být příčinou toho, že marmeláda ne a ne zhoustnout? Mohlo se stát, že jste se přesně nedrželi daného receptu a zvolili jste špatný poměr surovin. Často se také stává, že ovoce obsahuje hodně vody, takže džem zůstane řídký, i když jste postupovali dle ověřené receptury. Někdy za to může jen krátká doba vaření.

Někdy se může stát, že džem nezhoustne. Zdroj: Shutterstock

Doba zralosti

Většinou však bývá problém právě v ovoci, protože je poměrně těžké odhadnout tu nejlepší dobu zralosti. Není dobré ani pokud je ovoce přezrálé, ani pokud je nevyzrálé. Záleží na obsahu pektinu, kterého nemá každé ovoce stejné množství. Proto některé džemy či marmelády potřebují pektin dodat uměle, některé si vystačí tím z ovoce.

Více cukru

Naštěstí existují triky, jak ovocnou směs zahustit. Zkuste přisypat cukr, jak želírovací, tak klasický. Další dobrou radou je rozdělit hotovou marmeládovou směs na menší dávky a znovu každou zvlášť několik minut za stálého míchání povařit. Právě kyselost ovoce, která je daná třeba deštivější sezónou, může zapříčinit, že doporučovaná doba vaření nestačí.

Pomůže buď cukr nebo naopak citronová šťáva. Zdroj: Profimedia

Citron a povařit

Zpracovávané ovoce může být naopak příliš sladké, a sladká může být i výsledná marmeláda, zejména pokud jste zvolili poměr s cukrem kilogram na kilogram. Pokud marmeláda nezhoustne, pomůže vám několik lžic čerstvě vymačkané citronové šťávy nebo kyselina citronová. Následně marmeládu ještě pár minut povařte. Rozhodně nezapomeňte před plněním do skleniček provést tzv. želírovací zkoušku - pár vteřin před odstavením z plotny vyjměte vařečku, nechte ji na talířku okapat a pokud ovocná směs nestéká, můžete ji naplnit do skleniček.

