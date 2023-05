Máslo z ovesných vloček: Plné vlákniny, skvělé na hubnutí. Připravíte si ho sami

Slyšeli jste už o másle z ovesných vloček? Je to dobrota, kterou si dochutíte podle vlastních představ. Ovesné vločky mají spoustu zdraví prospěšných látek, a tak nejede jen o alternativu, ale také o výrazně zdravou potravinu. Záleží jen na tom, co si do ní přidáte.

Zdroje: cravingsinamsterdam.com, www.alphafoodie.com Obyčejné neobyčejné ovesné vločky Obyčejné ovesné vločky můžete použít mnoha neobvyklými způsoby. Proč byste to měli vyzkoušet? Rostlinná strava si v mnoha domácnostech získala své místo nejen protože se strávníci rozhodli pro vegetariánství či veganství. Zařazení potravin rostlinného původu je pro naše tělo výhodné z mnoha důvodů, přestože živočišné produkty hrají stále důležitou roli ve stravování. Potraviny živočišného původu jsou někdy jediným zdrojem například vitamínů B12, D3, koenzymu Q10 či omega-3 mastných kyselin a kreatinu. Tyto nutriční látky lze najít v omezené míře i v rostlinných produktech, ale vegetariáni a vegané musí věnovat doplnění těchto živin zvýšenou pozornost. Jak vyrobit máslo z ovesných vloček Pokud vás zajímají různé rostlinné produkty, které mohou částečně nahradit máslo nebo různé pomazánky, vyzkoušejte přípravu vločkového másla. V tomto kratičkém videu vám autorka máslo z ovesných vloček představí a ukáže jeho jednoduchou přípravu: Pokud vám nevyhovuje kokosový tuk, na výrobu tohoto másla můžete použít olivový, avokádový nebo mandlový olej. Vločkové máslo můžete dochutit kořením, ale i ořechy. Pokud toužíte po sladší nátěrce na pečivo, nabízejí se různé syrupy - například čekankový s absolutním minimem kalorií ale velmi sladkou chutí. Ovesné vločky do jídelníčku patří Obyčejné ovesné vločky můžete proměnit nejen do syté snídaně v podobě müsli nebo kaše, ale také je to surovina, kterou lze použít i jako alternativu mléka. Vločky namočené ve studené vodě stačí rozmixovat a vznikne tekutina podobná mléku. Má překvapivě nevtíravou a málo výraznou chuť a skutečně trochu připomíná mléko. Je to vhodná náhražka pro ty, kterým vadí laktóza, ale je to také nápoj vyloženě zdravý. Ovesné vločky obsahují hodně vlákniny, mají nízký glykemický index, snižují hladinu cholesterolu, a to jak celkově, tak škodlivého LDL cholesterolu. Jsou zdrojem živin, vitamínu B1, B5 a B6, z minerálů především železa, hořčíku a fosforu, ale také obsahují důležité antioxidanty. Konzumace vloček prospívá kardiovaskulárnímu systému. Celkově působí na celé tělo protizánětlivě. Zdánlivě obyčejná potravina je tak ideální potravinou pro sportovce, ale také se hodí do zdravého i redukčního jídelníčku. Kromě vlákniny obsahují ovesné vločky i celou řadu vitamínů B, vitamín K, železo, fosfor, lecitin, draslík, vápník, zinek a mnoho dalších cenných látek. Zdroj: shutterstock.com Nezapomínejte, že máslo z ovesných vloček bude obsahovat vámi vybrané tuky. Nemusí jít jen o módní kokosový olej, ale i jiné oleje, máslo či ghí. Pokud hledáte podobný výrobek zcela přírodního původu, vyzkoušejte třeba tahini. Je to sezamová pasta, která může být různé konzistence. Méně řídká se podobá máslu, ale bez přidaných tuků je vhodná právě pro dochucení třeba také vanilkou, ořechy a kakaem.