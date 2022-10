Jak vyrobit domácí tavený sýr: Je to snadné, potřebné suroviny už máte doma

Víte, jak dřív ženy vařily mléčné produkty doma? Naučila vás to maminka nebo babička? Tušíte jak na to? Z mléka se dá vyrobit řada věcí, třeba i tavený sýr pomocí jedlé sody. Vyzkoušejte jednoduchý recept na roztíratelný sýr ze tří běžných surovin. Jednodušší už to být nemůže.

Zdroje: www.recepty.cz, recepty.bydleniprokazdeho.cz, www.recepty.cz

Mléčné produkty vyrobíte doma jednoduše

Umíte připravit z obyčejného mléka produkty podobné těm, které obvykle nakupujete v potravinách? S léty jsme odvykli zpracovávat čerstvé mléko a vyrábět i ty nejjednodušší tvarohy či sýry. To, co naše babičky měly v malíku, však nevyžaduje žádné velké vaření, ani přípravy. Výroba sýra sahá daleko do lidské historie, do starého Egypta a možná i dál. Už z toho je patrné, že sýry bylo možné vyrábět za pomoci velmi nekomplikovaného kuchyňského náčiní a přísad.

Právě tyto recepty jsou neobyčejně jednoduché, rychlé a překvapivě dobré. Mnohé z nás také potěší fakt, že přesně víme, co v takovém mléčném produktu je. Se všemi možnými kauzami okolo potravin, stabilizátorů a různých éček samozřejmě vzniklo podezření také na všechny ostatní potraviny.

Sýrů je veliké množství druhů. Zdroj: Shutterstock

Tvaroh, sýry či ghí můžete udělat i doma

Různé typy sýrů jsou produktem nejen odlišné technologie, syřidel či dalších přísad, ale také původu mléka. Stejně tak jako je rozdíl mezi mléky, samozřejmě i sýry se liší od typických produktů z kravského mléka také tím, zda jsou kozí, ovčí nebo třeba buvolí. Jiný kraj, jiný mrav, takže zatímco u nás byste na buvola nenarazili, například mozzarella se tradičně vyrábí právě z mléka vodních buvolů, stejně tak jako v Indii je právě buvolí mléko základem k výrobě ghí.

Mozzarella se vyrábí z buvolího mléka. Zdroj: Profimedia

Nečekejte tedy, že vaše domácí výrobky budou stejné jako ty z obchodu, ovšem to neznamená, že vás nepotěší. Naopak první povedený tvaroh, sýr nebo přepuštěné máslo jsou skutečným zážitkem pro milovníky vaření i ty, které bavila ve škole chemie.

Proč používat při výrobě jedlou sodu?

Proč tedy naše babičky používaly sodu nebo kypřicí prášek? Připravovaly roztíratelný nebo chcete-li tavený sýr. Nešlo však o použití tavných solí, jejichž obsah v sýrech má své zastánce i úhlavní nepřátele. Jedni tvrdí, že jde o strašlivě nezdravé látky, druzí naopak, že jich je použité jen tak nepatrné množství, že se vůbec nedá mluvit o nějakých zdravotních rizicích.

Nicméně tento roztíratelný sýr můžete vyrobit i bez jakýchkoli podezřelých látek. Úplně postačí dva litry mléka, lžička citronové šťávy, lžička soli, lžička jedlé sody a kousek másla, který odpovídá asi tak 1 cm širokému plátku ukrojenému ze čtvrtky másla. Opět třeba dodat, že i recepty na roztíratelný sýr se různí a můžete narazit na různé postupy i přísady, včetně přidaných vajec a podobně.

Do vyrobeného sýra můžete přidat bylinky či zeleninu podle chuti. Zdroj: Profimedia

Jednoduchý roztíratelný sýr

Ten nejprostší recept je tento. Zahřejte dva litry mléka, ale nesnažte se přivést je k varu a odstavte. Přidejte do mléka jednu lžičku citronové šťávy. Nic nemíchejte, nebo jen velmi opatrně a nechejte mléko dobře vysrážet, nekolik minut vydržte, až se hrudky zcela oddělí od čiré tekutiny. Pak sceďte vzniklou syrovátku a v sítku vám zůstane tvaroh.

Rozmačkejte tvaroh vidličkou, posolte a posypejte lžičkou jedlé sody. Směs nechejte asi čtvrt hodiny odpočinout a pak vmíchejte rozpuštěné máslo. Směs dobře rozmíchejte, pokud chcete, použijte šlehač nebo robot. Vzniklou směs uložte do krabičky. Po vychladnutí uzavřete, uložte do ledničky a druhý den použijte jako tavený sýr.