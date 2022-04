Jak naše babičky pekly rýžový nákyp, aby vždycky zůstal dokonale nadýchaný

Máte na rýžový nákyp dobré vzpomínky z dětství, ale když jste jej zkoušeli doma, nevyšlo to nejlíp? Zavzpomínejte na nadýchaný rýžový nákyp a připravte chutný slaďoučký oběd.

Nákyp musí být nadýchaný

Rýžový nákyp rozhodně nemusí být hutný a suchý, ani s příchutí připáleného mléka. Udělejte si nákyp lehoučký a nadýchaný. Povíme vám, v čem spočívá fígl, a pokud bojujete i s mléčnou kaší, i na to je jednoduchý zlepšovák.

Jak udělat nadýchaný nákyp?

Kouzlo nadýchaného rýžového nákypu je především ve vyšlehání žloutků s cukrem a máslem do žlutobílé pěny. Samozřejmě i vyšlehání bílků do pevného sněhu hraje svoji významnou roli. Není to nic náročného a práci zastane jakýkoli jednoduchý mixér s metličkou ke šlehání. Až budete bílky do rýže zapracovávat, nerozbijte pěnu, ale pěkně ji jakoby balte do rýžové směsi.

Kouzlo nadýchaného rýžového nákypu je především ve vyšlehání žloutků s cukrem a máslem do žlutobílé pěny Zdroj: iva / Shutterstock

Nadýchaný nákyp bez pachutě připáleného mléka

Zajímá vás ještě trik, jak se vyhnout připálené mléčné kaši? Rýžový nákyp se tradičně připravuje z rýže uvařené v mléce. Mléčná rýže sice není náročná na přípravu, ale chce neustálou kontrolu a míchání. Mléko se samozřejmě rádo připaluje a pachuť se pak stane nedílnou součástí celého pokrmu. Sebevíc nadýchaný nákyp s příchutí připáleného mléka prostě nikomu nechutná. I když to není „správný“ a původní postup, prostě rýži uvařte obvyklým způsobem ve vodě, slijte vodu a zalijte ji horkou smetanou. Přikryjte pokličkou a nechejte ještě změknout dalších 10 minut. Ve výsledku to skoro nepoznáte, zato mléko se vám rozhodně nemá jak připálit.

Nadýchaný rýžový nákyp

Co budete na klasický rýžový nákyp potřebovat?

1 hrnek rýže

2-3 hrnky mléka (1 smetanu, pokud ji chcete vmíchat už do uvařené rýže)

špetku soli

3 vejce

5 lžic moučkového cukru a balíček vanilkového cukru

100 g másla

tuk na vymazání formy

500 g konzervovaného ovoce i se šťávou

Až budete bílky do rýže zapracovávat, nerozbijte pěnu, ale pěkně ji balte do rýžové směsi. Zdroj: Shutterstock

Jak uvařit lahodný rýžový nákyp?

Rýži uvařte doměkka v mléce se špetkou soli. Vyšlehejte do tuha bílky. Metlička nesmí být ani trochu mastná. Pak můžete v klidu vyšlehat žloutky s cukrem a máslem.

Předehřejte troubu na 180 stupňů a tukem vymastěte pekáček nebo zapékací misku. Do vychladlé rýže zamíchejte žloutkovou pěnu a pak jemně a opatrně vmíchejte i zhruba dvě třetiny sněhu z bílků. Polovinu směsi rozetřete rovnoměrně na dno pekáčku a rozmístěte polovinu okapaného ovoce. Přikryjte zbytkem rýžové směsi, druhou část ovoce položte navrch a nakonec rozetřete vrstvu zbylého bílkového sněhu.

V troubě pečte na 180 °C zhruba 30 minut nebo do zezlátnutí.

Mezi tím svařte šťávu z kompotovaného ovoce na hustý sirup, aby bylo čím upečený rýžový nákyp dochutit a dozdobit.

