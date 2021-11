Vynikají klasický recept našich babiček na nálev na sladkokyselé zelí

Jedním z našich nejběžnějších druhů zeleniny je zelí, bez kterého se česká kuchyně prostě neobejde. Pečená kachna s bramborovým knedlíkem by bez něj nebyla úplná. A co třeba oblíbená česká klasika zelňačka? Tam je zelí základem. Možná už jste si připravili do soudku kysané zelí, ale proč nemít doma v zásobě i pár skleniček toho sterilizovaného. Správný říz mu dá dobrý nálev, díky kterému vykouzlíte skvělé sladkokyselé zelí.

Zelí je od pradávna levná vitamínová bomba a osvědčený všelék našich babiček. Bílé zelí je chuťově jemnější, to červené zase sladší. Odrůd hlávkového zelí existují desítky. To rané z pole mizí od léta, pozdní odrůdy se dají sklízet prakticky až do zimy. Zelí je druh listové zeleniny z čeledi brukvovitých, takže je příbuzné s květákem nebo kedlubnou.

Zelí konzumujte pravidelně, budete zdraví

Častá konzumace zelí má nemalý význam pro lidské zdraví. Když zkonzumujete pouhých 100 gramů čerstvého zelí, dodáte vašemu tělu 233 mg draslíku, 62 mg síry, 50 mg vápníku, 37 mg chlóru, 28 mg fosforu a řadu dalších důležitých prvků a vitamínů. Právě teď v zimním období všichni ocení přítomnost vitamínu C. Ve 100 g bílého zelí je právě tohoto vitamínu 60 mg, což je dvakrát více než ve stejném množství citronu. Při úpravě za syrova si hlávkové zelí uchovává i kyselinu listovou, vitamin A, vitamin E, kyselinu pantotenovou a řadu vitaminů skupiny B. Je to prostě nenápadný zázrak!

Zelí je od pradávna levná vitamínová bomba a osvědčený všelék našich babiček. Zdroj: profimedia.cz

Budete štíhlí a v dobré náladě

Kromě toho, že je zelí svými účinky užitečné na střeva a zažívání, zároveň dokáže skvěle snižovat hladinu cukru v krvi. A to se hodí vždycky. Dokonce působí blahodárně na kůži a oči. Železo v zelí pomáhá zvyšovat energii, protože podporuje metabolismus a krevní oběh. To vše vede k lepšímu okysličování orgánů. Vysoká hladina železa zabraňuje anémii a jejím příznakům, jako jsou bolesti hlavy, únava a kognitivní poruchy. Při výčtu všech účinků kysaného zelí na lidský organismus by se nemělo zapomenout na to, co je už dávno známé a prokázané. Konzumace zelí vám uleví nejen od bolestí kloubů, ale bude se vám mnohem snadněji hubnout a ještě ke všemu vám to pozitivně ovlivní i vaši náladu. Prostě platí staré pořekadlo: „Kdo zelí kysané pojídá, ten šťastný život mívá.“

Sterilizované zelí

I takto upravené zelí si v sobě uchovává řadu zdraví prospěšných látek a samozřejmě plní svou funkci jako vydatný zdroj vlákniny. Jistým negativem oproti zelí syrovému či kysanému, které je konzervováno mléčným kvašením, je jeho tepelná úprava, která některé cenné látky mírně znehodnocuje.

Co budete potřebovat na nálev

100 g cukru

20 g soli

3 dl octa

1 l vody

0, 3 čajové lžičky koriandru

1 hlávka zelí

0,5 lžičky hořčičného semínka

3 kuličky celého pepře

Hlávky zelí bez košťálů jemně nastrouhejte a asi tak 5 minut povařte ve slané vodě. Zdroj: profimedia.cz

Postup přípravy

Hlávky zelí bez košťálů jemně nastrouhejte a asi tak 5 minut povařte ve slané vodě. Následně dejte zelí okapat a nechte jej trošku vychladnout. Připravte si čisté zavařovací sklenice, které zelím naplňte a zároveň proložte připraveným kořením. Zbytečně moc nepěchujte, spíše zelí přiměřeně stlačte. Dále si připravte svařením nálev z vody, octa, soli a cukru a ještě horký jej nalijte na zelí. Poté každou sklenici uzavřete víčkem a sladkokyselé zelí můžete začít sterilizovat při 90 °C po dobu 30 - 40 minut.

