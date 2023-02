Domácí jogurt bez éček i škrobu. Tenhle je nejlepší a za babku

Na výrobu litru jogurtu vám stačí jen mléko a jeden malý kelímek poctivého bílého jogurtu. Můžete se sice setkat s názorem, že i vyrobený jogurt bude nějaká éčka obsahovat. To je sice pravda, ale škroby i éčka se významně zředí. Když pak uděláte z vlasního jogurtu další várku, jejich množství bude zcela neznatelné.

Jak doma vyrobit jogurt?

Výroba bílého jogurtu není žádné dlouhé vaření. Díky tomu, že živé jogurtové kultury potřebují ke zpracovaní mléka a svému růstu jen ideální teplotu, jde vlastně jen o převaření a udržení optimální teploty co nejdéle.

Jak na to, se podívejte zde. Autorka vám názorně ukáže, jak připravuje jogurt doma v troubě, nicméně to jde i jinak.

Domácí výroba jogurtu

Shrňme to. Jogurtové živé kultury potřebují teplotu okolo 35 °C a dostatek času. Proto všechny jogurtovače jsou vlastně jen stálým zdrojem tepla po určitou dobu.

Celý proces proto začíná tím, že je nutné obyčejné mléko zahřát a krátce je povařit. Pak je nutné počkat, až vychladne na optimálních 35 °C, maximálně 40 °C. Nemáte-li teploměr, stačí do mléka strčit prst, pokud má tělesnou teplotu, nechladí ani nepálí, pak je to teplota optimální. Do jednoho litru mléka obyčejně stačí přidat jeden malý kelímek dobrého, myšleno kvalitního bílého jogurtu. Až budete mít vlastní jogurt, stačí abyste si vždy schovali malou skleničku na odstartování další várky.

Praktické jsou sklenice, ale i jakékoli uzavíratelné krabičky poslouží k výrobě jogurtu. Zdroj: Profimedia

Ty nejjednodušší jogurtovače jsou nádoby s vyjímatelnou miskou. Fungují tak, že se dovnitř nalije teplá voda, do misky mléko rozmíchané s jogurtem, nádoba se pevně uzavře a nechá stát v kuchyni, ideálně ještě zabalená třeba v ručníku nebo pod dekou, pokud je chladno.

Jde o to udržet optimální teplotu co nejdéle. Obyčejně je možné mít jogurt hotový už za šest hodin, ale uvidíte, že na délce zahřívání záleží a někomu chutná více jogurt po osmi, deseti či až dvanácti hodinách.

Jak jste se mohli přesvědčit ve videu, je docela možné použít při výrobě obyčejnou troubu, kterou lze nastavit jen na velmi nízké teploty. Otázkou je však, zda kvůli několika sklenicím jogurtu necháte troubu několik hodin běžet.

Domácí jogurty jsou plné probiotik a pozbývají jakékoli přidané nepřirozené látky. Zdroj: Profimedia

Výroba jogurtu po staru

Nabízejí se proto babičkovské metody, ke kterým patří třeba vytvořit dostatečné teplo v peřinách. Neznamená to, že sklenice s mlékem a jogurtem musí spát na vašem lůžku, ale můžete je zabalit do peřin, dek nebo čehokoli, co je dobře izoluje a bude držet teplo.

Jogurt můžete připravit i s vrstvou džemu na dně. Zdroj: Profimedia

Za letního dne proto lze připravit jogurt i venku na dobře osluněném místě, pod tmavou dekou a podobně.

Jogurt je poté nutné zchladit v lednici, až pak totiž viditelně zhoustne. I v případě, že uděláte všechno správně v tomto prostém procesu, může se stát, že se výrobek úplně nepodaří. Vliv může mít ohřev mléka na začátku, nevhodný startovací jogurt, ale také třeba nečistota použitých sklenic.

Než začnete s jogurtem a jeho přípravou experimentovat a zkoušet, zda dobře vyzraje v peřinách nebo na sluníčku, držte se původního postupu a vyzkoušejte, jaký jogurt vám vyhovuje nejlépe.