Lehký vánek: Lahodný nepečený dort hotový za 5 minut

Dostali jste chuť na něco sladkého, ale nemáte čas připravovat složitá těsta a ani se vám nechce čekat, než se nahřeje trouba a následně moučník upeče? Pak vám přinášíme snadný sladký dezert, k jehož přípravě potřebujete jen jablka, piškoty, pudink a pár dalších ingrediencí. Navíc budete mít hotovo za pár minut!

Chtějí vám děti pomáhat při pečení, ale jsou příliš malé, aby zvládly složitá těsta a náplně? Pak s nimi připravte jablečnou pochoutku, na které si pošmáknou všichni milovníci tohoto zdravého ovoce.

Jablka jsou skvělá na hubnutí

Jablka jsou totiž pro lidské tělo velmi prospěšná a jejich konzumaci byste měli zařadit do jídelníčku pravidelně. Jde o naše nejtypičtější ovoce, kterého se ročně v našich končinách sklidí až 230 000 tun.

Jablka mají navíc málo kalorií, proto jsou vhodné i při redukčních dietách. Také obsahují celou řadu vitamínů. Nejdůležitější je vitamín A, B, C a E. Z minerálů zase stojí za zmínku vápník, železo, hořčík a draslík. Jablka jsou navíc cenným zdrojem vlákniny a antioxidantů. Pamatujte také na to, že nejcennějším zdrojem důležitých látek je slupka, proto se snažte ji neloupat.

Jablka, oloupejte a nakrájejte na kostky. Zdroj: Shutterstock

Lehký vánek: Dort hotový za 5 minut

Nyní se pojďme pustit do dezertu, který je tak nadýchaný, že se mu říká lehký vánek a navíc je snadný a za pět minut hotový. K jeho přípravě budete potřebovat 0,50 kg jablek, 2 balíčky vanilkového cukru, 1 lžičku skořice, 1 balíček dětských piškotů, 1 kelímek šlehačky, 2 balíčky vanilkového pudinku. Na dozdobení si připravte strouhanou čokoláda či kakao a šlehačku.

Než jablečná hmota vychladne, vyšlehejte si šlehačku. Zdroj: Shutterstock

Vezměte jablka, oloupejte je a nakrájejte na kostky. Vložte je do půl liru vody a přidejte cukr. Vařte do měkka. Když jsou jablka změklá, přilijte pudinky rozmíchané v půl litru studené vody a následně tři minuty vařte. Poté nechte vychladit. Než jablečná hmota vychladne, vyšlehejte si šlehačku (min. 31% tuku). Naskládejte do dortové formy v pořadí piškoty, jablka, piškoty, šlehačku, piškoty a jablečnou směs. Nechte v lednici do druhého dne. Na dort nastrouhejte čokoládu nebo posypte kakaem. Nakonec patří na ozdobu ještě šlehačka.

