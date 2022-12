Margotová kolečka: Netradiční cukroví s naprosto lahodnou chutí hotové bleskem

Pokud milujete čokoládu a kokos, pak si rozhodně musíte na Vánoce napéct margotová kolečka. Toto netradiční cukroví s krémem ze známé kokosové tyčinky máčené v čokoládě vás naprosto odzbrojí a vy si budete klást otázku, proč jste jej neobjevili dřív.

Během přípravy cukroví, ať už toho pečeného, tak toho nepečeného, se čas od času pracuje s dobře známými cukrovinkami. Snad každý už alespoň jednou ochutnal například tatrankové kuličky obalované v kokosu či medové kuličky z nadrcených piškotů. Už ale jen málokdo ví o dokonalých margotových kolečkách, které jsou sice poměrně netradičním cukrovím, ale zato nabízejí dokonalý chuťový zážitek.

Cukroví ze sušenek

Všehovšudy se nejrůznější sušenky, tyčinky a oplatky používají hlavně na nepečené cukroví, neboť značně usnadňují práci. Stačí je jen rozdrtit, následně smíchat s máslem a několika málo dalšími komponenty, vytvarovat z nich kuličky a je hotovo. Pak už stačí dát kuličky kvůli obsaženému máslu na pár hodin do chladu zatuhnout a můžete je servírovat.

Nepečené kuličky ze sušenek zná každý. Zdroj: Profimedia

Známé cukrovinky z obchodu lze ale použít i do krémů, s pomocí kterých můžete spojit slepované cukroví. Takový krém z tyčinky Margot potěší všechny milovníky kokosu a čokolády a je zároveň skvělou alternativou poměrně všedních máslových a pudinkových krémů.

Margotová kolečka

Máte-li v oblibě slepované cukroví a navíc se můžete utlouct po čokoládě a kokosu, pak jsou pro vás margotová kolečka tím pravým. Jsou jednoduchá ja přípravu, krásně voní a ještě lépe chutnají. Jakmile je jednou vyzkoušíte, rozhodně si recept založíte i na další Vánoce.

V míse smíchejte 300 gramů hladké mouky s 80 gramy moučkového cukru. Přidejte také 1 sáček vanilkového cukru, kůru z 1 citronu a špetku soli. Všechno dohromady promíchejte.

Pak do suché směsi přidejte 3 žloutky a 200 gramů změklého másla. Směs nejdříve propracujte vařečkou, po chvíli ale vařečku vyměňte za ruce a vytvořte hladké pevné těsto. Zabalte jej do potravinářské fólie a dejte odpočinou do chladničky alespoň na 1 hodinu.

Pak těsto vyndejte, na lehce pomoučeném válu jej rozválejte tak, aby bylo vysoké zhruba 0,5 centimetru, a s pomocí kulatého vykrajovátka z něj vykrajujte jednotlivá kolečka. Ta přemístěte na pečícím papírem vyložený plech a dejte je péct do trouby vyhřáté na 180 stupňů na zhruba 10 až 12 minut. Po upečení nechte kolečka vychladnout.

Upečená kolečka plňte margotovým krémem. Zdroj: Shutterstock

Margotový krém

Až kolečka vychladnou, je nejvyšší čas je spojit margotovým krémem. Do čisté mísy si nastrouhejte 90 gramů tyčinky Margot a smíchejte je se 2 lžícemi moučkového cukru. Přidejte 2 lžíce rumu a 100 gramů změklého másla. Všechno dohromady dobře rozmíchejte, aby vznikl krém. Hotovým krémem spojujte vždy 2 kolečka k sobě.

V úplném závěru si ve vodní lázni rozpusťte 100 gramů mléčné čokolády s asi 1 lžicí másla a v čokoládě namočte jednu stranu koleček. Tu pak posypte trochou drcených vlašských ořechů. Nechte čokoládu zatuhnout a pak už margotová kolečka přemístěte do nádoby vhodné ke skladování cukroví. Margotová kolečka udržujte v chladu.