Jak si usnadnit zavařování okurek? Pomůže vám pračka!

Plánujete zavařování okurek, ale už teď se děsíte, kolik času strávíte jejich čištěním? Už nemusíte. Stačí, když využijete běžného domácího pomocníka. Pračku.

Domácí okurky nebo plody koupené na trhu jsou často obalené blátem a dalšími nečistotami. Ty je nutné před samotným zavařováním důkladně odstranit. Pokud však chcete zpracovat pět a více kilogramů okurek, je jejich čistění zdlouhavá záležitost. Navíc pokud trpíte na ekzémy, máčení rukou ve vodě není nic příjemného. Využijte tedy potenciál pračky a okurky v ní vyperte. Jak na to?

Důkladná očista

Aby vaše okurky nebyly cítit po pracím prášku nebo aviváži, je nutné pračku vyčistit. Vyjměte z ní skříňku, do které dáváte prací prostředky, a celou ji rozeberte. Je možné, že zbytky pracího prášku nebo aviváže budou zaschlé na stěnách. Části zásobníku tak ponořte do hrnce s vodou nebo do vany a zbytky nechte rozmočit. Poté jej umyjte detergentem. Pokud má vaše pračka samočistící program, můžete ho použít. Vždy však zkontrolujte výsledek.

Ocet jako dezinfekce

Pračku zapněte na program s 90°C praním. Po napuštění vody se na chvíli zastaví. Vypněte ji, otevřete a do bubnu nalijte 1 litr běžného octa. Pračku zavřete a znovu zapněte. Program bude pokračovat. Přístroj se skvěle vyčistí, ocet odstraní vodní kámen a pachy po pracích prostředcích.

Vymáchat, neždímat

Do pračky dejte tolik okurek, na kolik kg je stavěná. Pokud chcete, aby se plody příliš nepotloukly, můžete je vložit do povlaku od polštáře a zavázat. Zavřete ji a vyberte program „máchání (oplach)", ovšem pozor, bez ždímání. Nezapomeňte nastavit vypouštění vody buď hned po ukončení programu nebo později, dle typu vaší pračky. Můžete také zvolit program na praní vlny, opět ale bez ždímání. Buben se bude méně často točit. Samotné čistění okurek bude trvat cca 20-35 minut.

Bláto v pračce

Voda by měla veškeré nečistoty z okurek odplavit. Nemusíte se tedy bát, že při dalším praní budete mít prádlo zanesené blátem. Pokud chcete mít jistotu, opět můžete pračku nastavit na samočistící program.

Zavařování už tedy dávno není to, co bývalo za našich babiček. Nebojte se být inovativní!