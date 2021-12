Opilý František: Jestli tohle cukroví neznáte, o moc jste přišli!

Nadýchané kakaové těsto, vrstva vlašských ořechů s rumem, máslový krém a čokoládová poleva. Víte, co to je? Ano, tradiční sladkost, která se vrací do oblíbeného repertoáru vánočního cukroví. Řezy jménem „opilý František" vás doslova omámí svou excelentní chutí.

Další lahodná záležitost z pokladnice ověřených receptů, která by neměla chybět na vaší vánoční tabuli. Krémový zákusek, který vám mezi těmi ostatními zmizí určitě jako první a možná budete muset vyrobit další porci. Vyloženě se totiž rozplývá na jazyku a ořechy s čokoládou jsou neskutečně lahodnou kombinací. Pikantní příchuť rumu tomu všemu dodá ten správný říz!

Ingredience na jeden plech

Na těsto:

220 g másla nebo Hery

220 g cukru

6 vaječných žloutků

60 g hrubé mouky

60 g hladké mouky

půl sáčku prášku do pěčiva

1 a půl lžíce kakaa

6 bílků na sníh

Začněte tím, že smícháte v misce změklé máslo, cukr a vaječné žloutky. Vše vymíchejte do jemné pěny. Zdroj: profimedia.cz

Na náplň:

220 g mletých vlašských ořechů

150 g moučkového cukru

1 dcl Tuzemáku

Na polevu:

200 g čokolády na vaření

200 g másla nebo rostlinného tuku

Postup práce

Začněte tím, že jako první smícháte v misce změklé máslo, cukr a vaječné žloutky. Vše vymíchejte do jemné pěny. Do druhé mísy vsypejte hrubou a hladkou mouku, přidejte prášek do pečiva a připravené kakao. Do pěny postupně přimíchávejte sypkou směs, až vznikne hladké těsto. Z vaječných bílků ušlehejte tuhý sníh a jemně jej vmíchejte do těsta.

Předehřejte si troubu na teplotu 170 °C. Plech vyložte pečicím papírem, anebo jej vymažte a nalijte na něj těsto. Pečte přibližně 15 minut nebo dokud nebude testovací špejle, kterou do těsta píchnete, suchá.

Namelte či nasekejte vlašské ořechy a smíchejte je s cukrem a rumem. Zdroj: profimedia.cz

Upečené těsto nechte vychladnout a mezitím využijte čas na přípravu náplně. Namelte či nasekejte vlašské ořechy a smíchejte je s cukrem a rumem. Jestliže vám připadá hmota příliš tuhá a máte dojem, že vám nepůjde dobře roztírat, přidejte rum nebo horkou vodu. Ořechovou směs rovnoměrně naneste na těsto. Na polevu ve vodní lázni rozpusťte máslo nebo tuk spolu s čokoládou a nalijte vše na ořechy s rumem. Pak už jen nechte řádně zchladnout a můžete podávat.

