Nejlepší těsto na dokonale tenké palačinky + 4 odlehčené letní náplně

Palačinky nejlépe chutnají, když jsou krásně tenké a lehké, jenže právě takové může být poměrně složité připravit. Problém nejčastěji tkví v těstě, které je příliš husté, nebo naopak řídké a palačinky se pak trhají. Není ale třeba věšet hlavu, s osvědčeným receptem zvládnete dokonalé palačinky levou zadní. S pomocí několika osvěžujících náplní z nich zase vytvoříte dokonalou letní večeři či oběd.

Palačinky patří mezi nesmírně populární pokrmy. Jsou lahodné, základní těsto sestává jen ze čtyř surovin, nejsou nijak časově ani finančně náročné, a tak jsou hojně připravovány v mnoha domácnostech coby rychlý oběd, večeře, ale i snídaně. Navzdory tomu, nakolik rozšířený recept na palačinky je, se jen málokomu podaří je dovést k dokonalosti. Správně připravené palačinky by totiž měly být krásně lehké a hlavně tenké skoro jako papír.

Správně připravené palačinky by měly být tenké a na okrajích lehce křupavé. Zdroj: Shutterstock

Těsto na palačinky

Vzhledem k tomu, jak je těsto na palačinky snadné na přípravu, se spousta lidí nedrží žádných receptů a zkrátka jej vyrábí „od oka”. To se ale nemusí v každém případě vyplácet. Těsto by mělo být tak akorát husté, což může být těžké bez přesného receptu „vychytat". Když je husté až moc, špatně se na pánvi rozlévá a palačinky jsou pak zbytečně silné. Když je pak těsto naopak příliš řídké, na pánvi palačinky nejdou obracet, připalují se a ve výsledku často končí v odpadkovém koši. Zkuste se proto příště držet receptu.

Budete potřebovat:

500 mililitrů mléka

2 velká vejce

225 gramů hladké mouky

špetku soli

olej

Postup:

Nejdříve si ve větší míse smícháme mouku se solí a v jiné míse rozkvrdláme vajíčka s mlékem. Tekutou směs pak za stálého míchání metličkou vmícháme do suché směsi a vytvoříme tak krásně hladké těsto. Zároveň by těsto mělo být lehce napěněné.

Následně těsto umístíme alespoň na půl hodiny do chladničky. Spousta lidí tento krok vynechává, přitom je nesmírně důležitý. Jak těsto totiž odpočívá, mouka nabobtná a bude se s ním mnohem lépe pracovat.

Nakonec si dobře rozehřejeme nepřilnavou pánev, nalijeme do ní trochu oleje a zmuchlanou papírovou utěrkou jej po pánvi dobře rozetřeme. Následně s pomocí naběračky nalijeme do středu pánve dostatečné množství těsta a okamžitě začneme pánev naklánět na všechny strany, aby se těsto rozlilo do rovnoměrné vrstvy. Palačinky smažíme z obou stran dozlatova.

TIP

Mnozí do těsta na palačinky přidávají také cukr. Ten je ale prakticky zbytečný. Myslete na to, že palačinky dobře osladí náplň, kterou je budete následně plnit. Navíc cukr při smažení rychle karamelizuje, kvůli čemuž se palačinky pak rychleji připalují.

Kombinace tvarohu a čerstvého ovoce nikdy nezklame. Zdroj: Shutterstock

Letní náplně do palačinek

Palačinky se snad nejčastěji konzumují jen tak posypané skořicovým cukrem anebo potřené marmeládou. Letní horka si však žádají docela jiné náplně, které krásně osvěží. Ideální jsou tvaroh, zakysaná smetana a hlavně kopa čerstvého ovoce.

Pudinkovo - tvarohová náplň do palačinek

Budete potřebovat:

300 mililitrů mléka

1 vanilkový pudink

50 gramů krupicového cukru

250 gramů měkkého tvarohu

Postup:

Z pudinkového prášku a mléka připravíme hustější pudink. V průběhu vaření jej ještě osladíme cukrem. Hotový pudink necháme zchladnout a zašleháme do něj tvaroh. Nakonec do náplně můžeme přidat ještě například jahody, maliny nebo borůvky a plníme palačinky.

Vanilkový krém do palačinek

Budete potřebovat:

200 mililitrů mléka

3 žloutky

2 lžíce moučkového cukru

1 vanilkový cukr

1 lžíci mouky

ovoce dle chuti

Postup:

Připravte si menší hrnec či žáruvzdornou misku a dobře v ní prošlehejte mléko se žloutky, oba druhy cukru a moukou. Následně nádobu vložte do hrnce naplněného horkou vodou a ve vodní lázni šlehejte krém asi pět minut anebo do doby, než zhoustne. Vanilkový krém nechte vychladit a můžete s ním plnit palačinky. Vanilkový krém si skvěle rozumí s malinami nebo nakyslejšími ostružinami.

Citronovo - karamelová poleva na palačinky

Citron se k palačinkám skvěle hodí. Navíc z nich udělá nesmírně osvěžující pokrm. Zdroj: Shuttestock

Budete potřebovat:

200 gramů krupicového cukru

60 mililitrů vody

45 mililitrů čerstvé citronové šťávy

30 gramů másla

15 mililitrů citronového likéru (není nutné)

Postup:

Do hrnce se silnějším dnem nasypte cukr a zalijte jej vodou. Dobře rozmíchejte a na středním plameni vařte do doby, než z vody a cukru vznikne nahnědlý sirup. Pak jej odstavte ze sporáku, nechte krátce zchladnout, přidejte citronovou šťávu, máslo a případně také citronový likér. Všechno společně dobře promíchejte a před podáváním palačinek je zlehka přelijte.

Banánová náplň do palačinek

Budete potřebovat:

3 větší banány

50 gramů smetany

1 balíček vanilkového cukru

Postup:

Banány si rozmixujeme, případně rozmačkáme vidličkou a smícháme je se smetanou ke šlehání. Do banánů můžeme přidat i vanilkový cukr. Pokud ovšem pracujete se sladšími banány, pravděpodobně cukr nebudete ani potřebovat. Nakonec banánovou náplní plníme palačinky, které ještě můžeme na talíři posypat kakaem či skořicí.