Dokonalá vepřová panenka: Šťavnatá a voňavá. Většina Čechů ji dělá špatně

Vepřová panenka patří k těm nejoblíbenějšímu kouskům masa a mnozí ji často připravují jakožto slavnostnější pokrm. Navzdory tomu, nakolik je ale panenka oblíbená, ji stále mnozí připravují nesprávně, kvůli čemuž si naplno neužijí její chuť a šťavnatost. Víte, jak udělat tu nejlepší vepřovou panenku?

Jakmile přijde řeč na slavnostní pokrmy, spousta lidí ihned navrhne vepřovou panenku. Tu lze právem považovat za delikatesu, ale jen v případě, je-li správně připravená. V ideálním stavu by měla být krásně zlatavá zvenku, ale zároveň růžová uvnitř. Toho se ale podaří dosáhnout jen málokomu.

Jak připravit vepřovou panenku

Dokonalou vepřovou panenku můžete připravit dvěma způsoby. Buď ji zprudka opečete na pánvi a dáte dopéct do trouby, anebo ji rovnou upečete jen v troubě bez předchozího opékání. Druhý zmíněný postup je značně jednodušší, avšak právě jeho snadnost se částečně odráží na chuti i šťavnatosti masa. Neznamená to ale, že by byla po upečení panenka špatná. Pořád bude úžasná, ale pravděpodobně bude obsahovat méně šťávy. To pak nemusí být vůbec na škodu u těch, kteří zkrátka vyloženě šťavnatému masu neholdují.

K vepřové panence se hodí pečené brambory.

Vepřová panenka na pánvi

Rozhodnete-li se panenku připravit na pánvi, nejdříve ji na prkénku očistěte od různých blanek, dobře ji osolte a opepřete. Pokud máte větší kus, rozkrojte ji tak, aby vznikly válečky o délce zhruba 15 centimetrů. Ty pak ještě ze všech stran potřete olejem. Rozpalte si pánev tak, až se z ní bude kouřit, a válečky panenky na ní ze všech stran opečte dozlatova, aby se panenka zatáhla. Následně panenku přendejte na pekáček, zakryjte ji alobalem a dejte péct do trouby vyhřáté na 180 °C na 10 minut. Po uplynutí času maso vyndejte a pod alobalem jej ještě nechte odpočívat dalších deset minut. Následně můžete servírovat.

Vepřová panenka patří mezi dietnější a nejkvalitnější kusy masa.

Vepřová panenka v troubě

Pokud se rozhodnete pro pečení panenky, zapněte troubu a vyhřejte ji na 220 °C. Maso pak na prkénku očistěte, osolte, opepřete a v ideálním případě také svažte kuchyňským provázkem, aby se peklo rovnoměrně. Potřete jej také olejem.

A pak už může maso na plechu putovat do trouby. Počítejte s tím, že kousek o hmotnosti cca 500 gramů se bude péct 30-35 minut. Správně upečená panenka by měla v nesilnější části při zmáčknutí pružit, měla by tedy na omak připomínat měkčí gumu. Toho vůbec nejlepšího stavu propečení ale dosáhnou ti, kteří disponují kuchyňským teploměrem. Teplota uvnitř panenky by se měla pohybovat mezi 65 až 70 °C. Upečenou panenku nechte 5 minut odpočívat při pokojové teplotě a můžete se pustit do krájení.

Vepřovou panenku můžete podávat s libovolnou přílohou, nejvíce se k ní ale hodí pečené brambory. A nezapomínejte ani na nejrůznější studené omáčky, které ještě podtrhnou chuť masa.