Dort z piva a čokolády: Lehoučká, nadýchaná pochoutka, a přitom tak jednoduchá

Bude mít váš partner, tatínek, bratr nebo prostě někdo z vašeho okolí, kdo má rád pivo a čokoládu, narozeniny a vy mu chcete udělat radost? Pak vsaďte na dort z piva a čokolády, který se rozplývá na jazyku a z jeho chuti budete nadšeni.

Pokud rádi experimentujete a pečete, pak vyzkoušejte pivní dort s čokoládou. Nejenže to mužské osazenstvo zcela jistě ocení, ale také se ukážete jako nápaditá hostitelka.

Možná se čokoládě vyhýbáte, protože se bojíte, že byste po ní přibrali. To je sice pravda, ale pokud si dáte kousek kvalitní hořké čokolády jednou za čas, rozhodně se nic nestane, a navíc svému tělu spíše prospějete.

Tmavá čokoláda totiž obsahuje větší množství kakaa, tudíž i více zdravých mastných kyselin, vlákniny, železa, hořčíku, fosforu i draslíku. Brání tělo před volnými radikály, umí snižovat zánět v těle a také posiluje imunitu.

Samotný název čokoláda pochází z aztéckého výrazu xocolātl, který znamená hořké pití. Zdroj: profimedia.cz

Konzumace čokolády zvyšuje endorfiny

Konzumace čokolády zvyšuje hladinu endorfinů, které jsou považovány za přirozené opiáty, které snižují bolest a zlepšují náladu. Čokoláda pozitivně ovlivňuje paměť, navozuje pocit štěstí, nutí nás k motivaci a v neposlední řadě zvyšuje sexuální apetit.

Kvalitní čokoláda zkrátka působí jako antidepresivum, proto není divu, že po ní téměř každý z nás sáhne, když je ve stresu, je mu smutno nebo se trápí. Kromě toho, látky obsažené v tmavé čkoládě pomáhají obnovovat pružnost tepen či snižují riziko mrtvice.

Vědecké studie dokonce prokázaly, že čokoláda má protizánětlivé účinky a pomáhá tělu v boji s rakovinou či cukrovkou. Také budete vypadat mladě a svěže, protože minerály z čokolády působí na regeneraci pokožky a podporují tvorbu kolagenu. Také v ní obsažené antioxidanty chrání před škodlivým UV zářením.

Pivo je v přiměřeném množství zdraví prospěšné

Stejně tak i pivo v přiměřeném množství je zdraví prospěšné. Má příznivý vliv na řadu civilizačních chorob a snižuje riziko sklerózy, zmírňuje stres, podporuje trávení, a dokonce prý chrání před určitými typy rakoviny. Dále má antibakteriální charakter.

Zdá se tedy, že kombinace piva a čokolády je prostě dokonalá. Pojďte si tedy spolu s námi upéct pivní dort s čokoládou.

Pivo se hodí i do dezertů. Zdroj: symbiot/Shutterstock.com

Pivní dort s čokoládou

Suroviny:

125 ml černého piva

100 g másla

180 g třtinového cukru

40 g kvalitního voňavého kakaa

1 velké vejce

80 g zakysané smetany

1 lžička vanilkového extraktu

140 g hladké mouky

1 lžička jedlé sody

špetka soli

Postup:

Do kastrůlku dáme pivo a máslo a zahříváme na mírném ohni, dokud se máslo nerozpustí. Vmícháme cukr a dáme stranou. Do mísy prosejeme mouku se sodou a solí, kakao a promícháme drátěnou metlou. V misce rozšleháme vejce, zakysanou smetanu a vanilkový extrakt dohladka. Pak do směsi začneme přilévat pivo s máslem a během toho pořád šleháme metlou. Do mísy s moukou pak postupně vléváme tekutou směs a dobře mícháme drátěnou metlou. Když je hmota hustší, snadněji se promíchá dohladka a nezůstanou tam kousky slepené mouky – proto vléváme tekutinu postupně, a až když vymícháme hladké těsto, vlijeme i zbytek tekutiny. Celkové těsto je docela řídké. Hned ho musíme dát péct, protože zakysaná smetana se sodou spolu reagují za studena hned po smíchání, a kdybychom s vložením do trouby otáleli, kypřicí síla už by potom tak neúčinkovala. Formu vyložíme pečicím papírem – dno i boky. Těsto vlijeme dovnitř, stačí jen trochu zahýbat formou, aby se rovnoměrně rozlilo. Pečeme při cca 170 °C asi 45 minut. Těsto dost nabyde a povrch se trochu vyboulí a popraská. Zda je dort upečený, zkontrolujeme zapíchnutím špejle doprostřed – musí být po vytažení suchá. Hotový dort po vychladnutí seřízneme a ozdobíme velkým kopcem šlehačky.

Na to, jak se připravuje pivní dort s čokoládou, se podívejte ve videu:

Zdroj: www.kousekdortu.cz, www.ceske-pivo.cz, www.novinky.cz