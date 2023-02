Fantastická pomazánka na chlebíčky: Z domácí lučiny za čtvrtku ceny!

Klasické pomazánky na chlebíčky jsou sice skvělé, časem ale poměrně zevšední. Hledáte-li nějakou jinou chutnou alternetivu, vyzkoušejte dokonalou pomazánku z lučiny. Je skvělá, snadno se roztírá a také je podstatně zdravější než jiné pomazánky. Když si pak navíc i samotnou lučinu připravíte poctivě doma, ušetříte spoustu peněz!

Čerstvé sýry patří k těm vůbec nejpopulárnějším pomazánkám. Hodí se skvěle na všechny druhy pečiva, rozumí si se šunkou, salámem, sýrem i zeleninou, a tak jsou zkrátka dokonalým základem pro chutnou svačinu anebo večeři. Co ale dělat, když zrovna nemáte žádný čerstvý sýr v ledničce nebo se vám za něj nechce utrácet v obchodě? Není třeba ztrácet hlavu. Úžasnou lučinu si totiž vyrobíte i sami doma. A to za zlomek její ceny v supermarketu.

Domácí lučina

Vyrobit domácí lučinu není žádným náročným úkolem. Připravte se však na to, že si několik hodin počkáte, než si ji budete moci namazat na chleba.

Připravte si hlubší mísu a dejte do ní 330 gramů jogurtu s 10% obsahem tuku. K jogurtu přilijte 110 mililitrů tučnější smetany ke šlehání a také 1/3 čajové lžičky soli. Všechno dobře promíchejte, aby se jogurt a smetana spojily. Nachystejte si síto, vyložte jej čistou utěrkou a položte jej na čistou mísu, aby měla syrovátka kam odkapávat. Do síta nalijte připravenou směs z jogurtu a smetany a uložte ho do chladničky na 24 hodin. Pak už jen domácí lučinu vyndejte z utěrky, natřete ji na plátek čerstvého chleba a vychutnávejte. Případně ji můžete ještě posypat nasekanou jarní cibulkou.

Pomazánka na chlebíčky

Na chlebíčky se nejčastěji používá klasická majonéza anebo různé pochoutkové saláty. Případně také sloní žrádlo. Jenže všechny zmíněné pomazánky rozhodně nepatří mezi ty nejzdravější a výživově nejpříznivější. Naštěstí se ale dají skvěle a jednoduše nahradit. Zkoušeli jste už připravit pomazánku z lučiny?

Lučinová pomazánka

Začněte tím, že si vyšleháte 250 gramů smetany ke šlehání. Vzniklou šlehačku pak smíchejte se 200 gramy lučiny a pomazánku osolte a opepřete. Nakrájejte si 150 gramů měkkého salámu na malé kostičky a stejně tak také 1/2 červené cibule, 2 kyselé okurky a 2 natvrdo uvařená vejce. Uzeninu, vajíčka a zeleninu vmíchejte do směsi lučiny a šlehačky a je hotovo. Pomazánkou potírejte chlebíčky a dále je zdobte tak, jak jste zvyklí. Můžete si ji ale také jen tak natřít na chleba či housku a vykouzlit tak rychlou a dobrou večeři.