Proč naše babičky na podzim vyráběly levnou prachandu a proč byste měli taky

Pod zvláštním pojmem prachanda se skrývá vcelku jednoduchá ingredience, kterou kdysi naše babičky běžně využívaly jako zdravé přírodní sladidlo. Připravte si ji i vy, budete z ní nadšení!

Že vám pojem prachanda nic neříká? Nebojte, nejste sami, mnoho lidí nemá tušení, co se pod prachandou skrývá. Prachanda nebo také pracharanda, je prášek do jídla ze sušeného ovoce, většinou se vyráběla z hrušek. Jelikož je prášek sladký, mnoho lidí ho využívalo a dodnes využívá jako přírodní sladidlo. Za málo peněz hodně muziky!

Pracharanda neboli prachanda

Ve staročeské kuchyni se prachanda využívala všelijakými způsoby. Plnila například funkci koření, na posypání místo drobenky, sladidla i zahušťovadla. Naše babičky prachandou sypaly koláče či ovocné knedlíky, plnily ní buchty nebo si jí servírovaly se škubánky. Vy si s ní kouzlete, jak chcete, fantazii se meze nekladou.

Jedná se o najemno namletou drť ze sušených hruštiček. Někdy se k přípravě též využívají kdoule. Možná se budete divit, ale pracharanda se dá v dnešní době i koupit v obchodech.

Prachanda je prášek ze sušených hrušek, která zdravě nahradí cukr. Zdroj: Shutterstock

Jak na prachandu

Jestliže se připravujete na výrobu prachandy, budete potřebovat hrušky. Jaký druh zvolíte, je na vás. Dříve se prachanda chystala z takzvaných pláňat (malé hrušky z plané hrušně), ale berte to, co máte po ruce.

Nejideálnější hrušky jsou zralé, ale pevné! Prachandu vyrobíte z hrušek pokrájených na tenké plátky a dokonale vysušených. Vždy dbejte na to, aby hrušky byly usušené dokonale, jinak se vám do umletého prášku může dát plíseň a vaše práce by tak přišla vniveč. Z nesprávně usušených hrušek by se vám navíc ani nepodařilo dokonale namlít požadovaný jemný prášek.

Hrušky zbavte jádřinců a pokrájejte na tenké plátky, které můžete usušit v sušičce na ovoce. Zdroj: Shutterstock

Hrušky omyjte vodou, nakrájejte na tenké plátky a vložte do trouby nebo sušičky na ovoce. Proces sušení trvá cirka deset hodin, přičemž startovat budete na 60 °C. Jakmile budou hrušky usušené tak napůl, zvyšte teplotu na 80 °C. Ke konci sušení opět teplotu snižte, aby se hrušky pěkně dosušily. Hotové nasušené hrušky namelte nebo nastrouhejte. Můžete použít i mixér, který za vás všechnu dřinu vykoná.

Kdysi se skladovala prachanda v kameninových hrncích a často byla spojena s cukrem, aby dochucovadla bylo více. Vždy prachandu skladujte v dobře uzavíratelných sklenicích, aby do ní nevnikla vlhkost.

