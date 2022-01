Rajská omáčka s hovězím podle Forejta: Stačí přidat správné koření a bude skvělá

Patříte mezi ctitele českých tradičních pokrmů? V horních pozicích žebříčku nejoblíbenějších klasických jídel si vždy bude stát rajská omáčka s hovězím masem. Pojďte si ji připravit podle osvědčeného receptu předního českého šéfkuchaře a porotce pořadu MasterChef Přemka Forejta.

Poctivá rajská omáčka chce nějaký ten čas na přípravu a trochu mazlení, ale stojí to za to. Co kuchař, to jiný recept. Jak připravit tu nej rajskou omáčku? Někdo ji vaří z čerstvých rajčat, někdo z rajského protlaku. Sladší i kyselejší, dokořeněná skořicí či dochucená perníkem. Podle omáčky se pozná kuchař, tak ať děláte jen tu nejlepší! Královsky tak s touto rajskou omáčkou pohostíte celou svou rodinu nebo přátele a uvidíte, že po nich zůstanou jen prázdné talíře a pochvaly.

Trocha historie

Naprosto první doložené informace o rajčatových omáčkách pocházejí z Itálie, konkrétně z neapolské kuchyně v období 18. století. První kuchařku s názvem „II Cuoco Galante“, kde jsou uvedeny recepty na několik rajčatových omáček, vydal v Neapoli v roce 1773 Vincenzo Corrado. Jednalo se spíš o dochucovadla, která v dnešní době připomínají dip či kečup a podávala se k hlavním chodům samostatně. Rajská omáčka jako součást hlavního pokrmu se objevila poprvé v kuchařské knize „L'Apicio moderno“ a vydal ji v roce 1790 římský kuchař Francesco Leonardi. K podstatně většímu a pestřejšímu rozšíření rajčatových omáček v Evropě došlo až ve 30. letech 19. století a pokrmy se často označovaly přívlastkem al sugo.

A jak se vaří rajská s hovězím dnes? Tahle je podle šéfkuchaře Forejta

Čeká vás příprava báječné a chuťově plné omáčky. Bude plná zeleniny a bylinek společně se šťavnatým hovězím. Knedlík můžete tentokrát úplně s klidem vynechat. Známý šéfkuchař totiž tuto delikatesu servíruje s restovanou zeleninou na slanině!

Co budete potřebovat

hovězí loupaná plec

sůl a pepř

1 miska slaniny

1 miska mrkve

svazek čerstvého tymiánu

pár kuliček nového koření

1 celou skořici

1 hvězdičku badyánu

pár kuliček jalovce

koriandr

2 bobkové listy

plátek sádla

trochu citronové kůry

200 g rajského protlaku

1 miska rajčat

cukr krupice dle chuti

balsamico

vývar – dostatečné množství, aby došlo k částečnému pokrytí masa při pečení

Na přílohu: žampiony, rajčata a slaninu

A jde se vařit

Nejprve maso očistěte od blány a poté ho osolte a opepřete. Následně maso zatáhněte tak, že ho svážete provázkem do tvaru balíčku, vložte jej na rozpálenou pánev a zprudka orestujte. V tento moment dojde na přípravu základu na omáčku, a proto do hrnce vložte misku nakrájené slaniny, misku nakrájené mrkve a restujte.

Mezitím vám zkaramelizuje mrkev, do níž přidejte nakrájenou cibuli a restujte dál. Přidat můžete ještě i trochu sádla a citronovou kůru pro lepší chuť. Do základu dejte připravený rajský protlak a rajčata. Postupně přidejte připravené koření (tymián, nové koření, skořici, hvězdičku badyánu, jalovec, koriandr a bobkové listy), cukr a balsamico nebo jiný ocet. Vše nechte restovat, dokud nedojde k redukci.

Nejprve maso očistěte od blány a poté ho osolte a opepřete. Zdroj: shutterstock.com

V tuto chvíli zalijte vývarem, provařte a lehce osolte. A základ máte hotový! Nalijte ho do zapékací misky, ve které budete péct maso. Pečte v troubě na 140 °C asi tak 4 hodiny. Maso by pak mělo být dostatečně měkké. Následně jej přendejte mimo zapékací nádobu a dodělejte mezitím omáčku.

Vyjměte lžičkou všechno koření a nechte ještě chvíli povařit a dostatečně zredukovat. Z masa sundejte provázek. Na závěr mixujte omáčku tak dlouho, dokud nebude zcela jemná a hladká. Jako netradiční přílohu můžete na pánvi orestovat rajčata a žampiony na slanině.

