Děláte řízky z hub stejně jako klasické? Chyba! Skuteční mistři je dělají jinak

Řízky jsou hned po smaženici asi nejčastějším pokrmem, který se z hub připravuje. Jejich příprava je časově nenáročná a nesmírně snadná. Spousta lidí se drží dobře známého postupu, při kterém se houby nakrájené na tenké plátky obalují v klasickém trojobalu. Nevědomky tak ovšem přicházejí o plný chuťový zážitek. Patříte mezi ně i vy? Zkuste si houbové řízky připravit tak, jako to dělají šéfkuchaři.

Zdroje: lidovky.cz, vareni.cz, mlsnavarecka.cz

Houby patří mezi nejvděčnější potraviny vůbec. Nestojí nic, dají se sbírat po drtivou část roku a lze z nich vykouzlit mnoho chutných pokrmů. Kromě toho se dají usušit či zakonzervovat v octovém nálevu, a tak je možné je uchovávat mnoho měsíců. Nejlépe ale pochopitelně chutnají čerstvé. A právě donesené z lesa se nejvíce hodí na přípravu houbových řízků. Ty jsou hned hotové a skvěle zastoupí oběd i večeři. Mnozí je obalují v trojobalu – tedy v mouce, vajíčku a strouhance – a následně je smaží na stolním oleji. Výsledný pokrm chutná dobře, ale může chutnat ještě lépe. Stačí se držet několika málo kroků, kterých se při přípravě houbových řízků drží i skuteční profesionálové.

Jak houby krájet

Spousta lidí při přípravě řízků z hub dělá zásadní chybu v tom, že houby pokrájí na velmi tenké plátky, neboť chtějí mít této pochoutky co nejvíce. To je vskutku pochopitelné, jenže při smažení mohou slabé kousky ztrácet chuť a nepříjemně měknout. Když tedy posbírané houby nakrájíte na silnější plátky, sice ve výsledku budete mít o něco méně řízečků, ale za to budou krásně pevné a zároveň plné chuti.

Zároveň je třeba vybírat takové houby, které mají pevnější texturu. Budou se lépe smažit, jejich chuť bude výraznější a celkově se s nimi lépe pracuje. Ty měkčí se hodí spíše do omáček či na smaženici.

Houby je lepší nakrájet na silnější plátky. Zdroj: Shutterstock

Houbové řízky raději na sádle

Pokud se rozhodnete houbové řízky obalovat v klasickém trojobalu, je vždy lepší je těsně před přípravou namočit ve studené vodě. Díky vlhkosti se totiž na houbách hladká mouka lépe udrží, a tak bude obalování mnohem snadnější. Při samotném smažení se pak vyplatí, stejně jako u klasických řízků, použít namísto stolního oleje sádlo či přepuštěné máslo.

Řízky z hub v lahodném a křupavém těstíčku

Jak již bylo zmíněno, spousta lidí houbové řízky připravuje v klasickém trojobalu. Pokud se je však rozhodnete smažit v těstíčku, objevíte zcela jinou chuť, která rozhodně stojí za vyzkoušení. Těstíčko zároveň napomůže k zachování jejich pevnosti, křupavosti a jejich pravé chuti lesa.

Budete potřebovat:

500 gramů čerstvých hub

2 vejce

250 gramů polohrubé mouky

hladkou mouku na obalení

200 mililitrů světlého piva

1 lžičku drceného kmínu

sůl

pepř

Postup:

V první řadě si houby dobře očistíme, opláchneme ve studené vodě a nakrájíme na silnější plátky. Následně je obalíme v hladké mouce a připravíme si těstíčko. Rozkvrdláme si v hlubší míse dvě vejce, lehce osolíme, opepříme, přidáme kmín, polohrubou mouku a pivo. Dobře promícháme, aby v těstě nebyly hrudky a řízky postupně v těstíčku namáčíme a ihned smažíme na sádle či přepuštěném másle dozlatova z obou stran.

Podáváme s vařeným bramborem nebo bramborovou kaší a tatarskou omáčkou.

Dobrou chuť!