Pařížské rohlíčky: Luxusní cukroví vypadá složitě, ale zvládne ho i nešika

Pařížské rohlíčky na první pohled vypadají, že patří mezi ty na přípravu složitější druhy cukroví, vůbec tomu tak ale není. Pochopitelně lze dohledat několik postupů, které jsou náročnější a pouštět by se do nich měl jen zkušený cukrář, pařížské rohlíčky lze ale připravit i zcela jednoduše. A přesto budou božské.

Zatímco na perníčkách, pracnách a vanilkových rohlíčkách žádná velká věda není, existuje několik druhů cukroví, které vyžadují o trochu více práce. Například pařížské rohlíčky. Ty jsou považovány za luxusní cukroví, do jeho přípravy se ale právě kvůli obavám z náročnosti nepouští každý. Strach je však naprosto zbytečný.

Pařížský krém

Není vlastně tak docela jasné, kde se pařížské rohlíčky vzaly, předpokládá se však, že vznikly coby zmenšená a zjednodušená verze pařížského dortu. Stejně jako do něj, i na pařížské rohlíčky se původně dával hlavně pařížský krém. Právě ten je ale často kamenem úrazu, neboť je poměrně dost náročný na výrobu a nemusí se povést každému. Lidé si proto začali pomáhat nejrůznějšími vychytávkami a lahodný krém, který se skrývá pod čokoládou, různě nahrazovaly. Někteří například vsadili na klasický máslový krém, do něhož přidali lžíci hořkého kakaa, aby se vyhnuli přípravě klasického pařížského krému.

Pařížský krém je poměrně náročný na přípravu. Naštěstí se dá snadno nahradit. Zdroj: shutterstock.com

Jde to ale i zcela bez čokoládového krému a výsledek je možná ještě uspokojivější. Přece jen, co by mohlo na křehkém ořechovém těstě, jemném žloutkovém krému a čokoládové polevě chutnat jinak než božsky?

Pařížské rohlíčky

Na přesný postup, jak připravit pařížské rohlíčky, se podívejte ve videu:

Pařížské rohlíčky zvládne připravit úplně každý, stačí se jen držet každého zmíněného kroku. Začněte tím, že si vezmete velkou mísu a v ní promícháte 250 gramů mletých vlašských ořechů a 50 gramů strouhanky. Pak přidejte 300 gramů moučkového cukru, 50 gramů hladké mouky a 2 středně velká vejce. Všechny suroviny v rukách propracujete, dokud nevznikne pevné těsto.

Díky absenci másla jej nemusíte dávat ani odpočinout do chladničky a můžete s ním rovnou pracovat. Těsto si tedy dejte na lehce pomoučený vál a rozválejte jej tak, aby bylo vysoké zhruba 0,5 centimetru. Pak si vezměte vykrajovátko na rohlíčky a z těsta jednotlivé rohlíčky vykrojte. Položte je na pečícím papírem vyložený plech a pečte asi 8 minut při 200 stupních Celsia.

Žloutkový krém

Hotové rohlíčky nechte zchladnout a mezitím si připravte krém. Do žáruvzdorné mísy dejte 4 žloutky a 2 celá vejce. Přidejte 4 lžíce moučkového cukru, mísu postavte do vodní lázně a v ní vejce s cukrem šlehejte tak, aby z nich vznikla hustá pěna. Mísu s pěnou odstavte a nechte její obsah zchladnout. Pak do ní přidejte 600 gramů měkkého másla a začněte znovu šlehat. A zašlehejte do krému také 5 panáků rumu.

Hotovým krémem naplňte cukrářský sáček a krém úhledně nastříkejte na každý jeden rohlíček. Rohlíčky s krémem dejte na 15 minut zatuhnout do mrazáku a zbylý čas využijte na rozehřátí 300 gramů čokoládové polevy. Pak už jen rohlíčky vyndejte z mrazáku a z horní strany je namočte v čokoládě. A je hotovo. Rohlíčky dejte znovu do chladu (tentokrát alespoň na 24 hodin) a můžete servírovat. Vzhledem k tomu, že toto vánoční cukroví obsahuje krém s máslem, připravujte jej raději až těsně před Vánoci, aby vydrželo přes svátky.