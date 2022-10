Pětiminutový čokoládový dort: Nic jednoduššího a lahodnějšího nevymyslíte

Nepečených dortů existuje celá škála, většina z nich má ale naprosto stejný základ, kterým je tvaroh či smetana. Jde to ale i jinak. Věděli jste, že lahodný nepečený zákusek vytvoříte i jen ze sušenek a rozpuštěné čokolády? Tenhle dokonalý čokoládový dort jste ještě určitě nejedli!

Málokdo si dokáže představit víkend bez nějaké buchty anebo koláče. Sladké zkrátka ke dnům volna patří a je neodmyslitelnou součástí nedělní poobědové kávy. Jenže ne vždy se nám chce trávit desítky minut v kuchyni, vyšlehávat těsto a následně jej péct. Navíc se poměrně často stává, že se moučník nevyvede tak docela podle našich představ. Pečení zkrátka není úplně pro každého. Naštěstí můžete bleskurychle vyrobit jednoduchý nepečený dort, kterým rozhodně všechny okouzlíte. A ne, nejde o klasický nepečený dort z piškotů a tvarohu. Tenhle je totiž mnohem originálnější.

Pochoutka královny Alžběty II.

Dort ze sušenek a čokolády zvládne každý levou zadní. Je připravený během několika málo minut a následně se nechává vychladit v lednici, aby sušenky krásně změkly a čokoláda zatuhla. Je natolik jednoduchý, že jej zvládne i naprostý kulinářský antitalent. I přesto je ale považován za slavnostní pochoutku. Dokonce patřil mezi nejoblíbenější dezerty nedávno zesnulé královny Alžběty II., která si jej ráda dopřávala ke svému odpolednímu čaji.

Nepečený čokoládový dort se sušenkami

Na přípravu čokoládového dortu budete potřebovat jen pár ingrediencí. V první řadě si nalámejte do mísy na menší kousky 400 gramů máslových sušenek. Ty smíchejte se 100 gramy nasekaných vlašských ořechů.

Do hrnce nasypte 50 gramů krystalového cukru, 10 gramů vanilkového cukru, 50 gramů hořkého kakaového prášku a přilijte 200 mililitrů plnotučného mléka. Vznikne tak hustější čokoládová směs, kterou postavte na sporák a pomalu ji za stálého míchání zahřívejte.

Čokoládou zalijte sušenky a ořechy. Zdroj: Shutterstock

Když je dostatečně horká, vmíchejte do ní ještě 120 gramů másla. Jakmile se máslo rozpustí, horkou směs nalijte do mísy na nasekané ořechy a sušenky. Všechno společně dobře promíchejte a přendejte do připravené dortové formy. Úhledně sušenky s čokoládou uhlaďte.

Rychlá čokoládová poleva

V tento moment máte prakticky hotovo. Pokud ale chcete, aby byl dort slavnostnější, připravte si ještě rychlou polevu. Ve vodní lázní rozehřejte 120 gramů hořké čokolády a vmíchejte do ní 100 gramů smetany ke šlehání. Mezitím co bude čokoláda povolovat, si v jiné vodní lázni rozehřejte 40 gramů bílé čokolády s 1 lžicí smetany. Jakmile jsou obě polevy hotové, zalijte připravený dort tmavou čokoládou a doprostřed nalijte čokoládu bílou. S pomocí párátka či špejle pak tahem vytvořte na dortu nejrůznější obrazce. Nakonec můžete ještě kolem dokola nasypat nasekané vlašské ořechy a vaše veledílo je na světě. Hotový dort vložte do chladničky minimálně na 2 hodiny a můžete podávat. Rozhodně se budete k tomuto receptu rádi vracet.