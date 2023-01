Houskový knedlík do horších časů: Babica ví, jak na to

Houskový knedlík je jednou z nejoblíbenějších příloh české kuchyně, jenže je jeho příprava kvůli kynutí dost časově náročná. Věděli jste ale, že se dá připravit i během několika málo minut? Jirka Babica ví, jak na to. A dokonce má jednu vychytávku, jak houskovému knedlíku dodat ještě lepší chuť.

Zdroj: YouTube.com, vitalia.cz, kuchařkaprodceru.cz

Bez nadýchaného houskového knedlíku si snad nikdo nedokáže představit dobrou omáčku nebo guláš. Nejlepší je pochopitelně knedlík domácí, ale ne každý si na něj troufne, a tak mnozí kupují houskový knedlík v obchodě. Z jeho přípravy ale vůbec není nutné mít obavy. S receptem od Jirky Babici si nemusíte lámat hlavu s kynutým těstem, a navíc bude knedlík během chvilky hotový!

Základem je opečené pečivo

Při přípravě houskových knedlíků se vyplatí pracovat s alespoň jeden den starým pečivem. Rohlíky, housky i třeba toustový chléb pak totiž ztrácí svou kyprost a dá se s ním mnohem lépe pracovat. Pečivo nakrájejte na malé kostičky a ty opečte na troše másla nebo sádla, aby byly ze všech stran zlatavé. Anebo je můžete rozložit na pečicí plech a dát na pár minut do rozehřáté trouby. Opečené pečivo bude mít v knedlíku mnohem výraznější chuť a podstatně lépe vynikne.

Houskové knedlíky lze připravit i bez droždí. Zdroj: Profimedia

Houskový knedlík bez kynutí

Tradičně těsto na houskový knedlík kyne. To sice přináší své ovoce, ale ne vždy je na přípravu kynutého těsta chuť a čas. Droždí lze tedy nahradit práškem do pečiva, který celý proces urychlí o dlouhé desítky minut.

Detailní postup najdete ve videu:

Na houskový knedlík si dejte do mísy na kostičky nakrájených a opečených 6 plátků toustového chleba (lze nahradit 3 rohlíky). Přidejte 250 gramů hrubé mouky a 1/4 sáčku prášku do pečiva. Všechno rukama promíchejte a přilijte 200 mililitrů mléka a vyklepněte do těsta 1 vejce. Rychle zamíchejte a pak těsto přendejte z mísy na hrubou moukou posypanou pracovní plochu. Těsto důkladně zpracujte a vytvarujte z něj váleček. Pokud by se těsto příliš lepilo, vpracujte do něj více mouky.

Jak dlouho vařit houskový knedlík

Takto připravený knedlík vložte do vroucí vody, stáhněte plamen a vařte jej zhruba 20 minut. Čas od času jej otočte, aby se nepřilepil ke dnu. Hotový knedlík nechte pár minut odpočinout, aby zchladnul, a pak jej krájejte s pomocí kuchyňské nitě. Podávejte k oblíbené omáčce či guláši.

Špekový knedlík

Z houskového knedlíku rychle připravíte i knedlík špekový. Ještě předtím, než se pustíte do výroby těsta podle výše zmíněného receptu, si na pánvi nechte vyškvařit 100 gramů na kostičky nakrájeného špeku a následně na výpeku osmažte najemno nakrájenou cibuli. Nechte vychladnout a pak cibuli se špekem zapracujte do těsta.