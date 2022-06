Třešňový sirup je zdravotní zázrak: Původní domácí receptura našich babiček

Třešně jsou sezónní ovoce a na našich stolech se objevují jen pár dní v roce. A právě teď je jejich čas. Užijte si je čerstvé, na koláčích i v knedlících. Ale myslete i na svůj pitný režim, který můžete občerstvit lahodným nápojem z tohoto báječného ovoce. Přinášíme vám recept na zdravý domácí třešňový sirup, který skvěle chutná a opravdu osvěží!

Třešňový sirup je vhodný nejen jako šťáva do vody. S přehledem jej můžeme použít také na palačinky či dezerty, které tak dostanou jedinečnou a nezaměnitelnou chuť! A je to i výborné sladidlo do čaje. Příprava sirupu je velice snadná a určitě oceníte, že není vůbec nutné třešně zbavovat pecek.

Lahodné a jedinečné třešně

Třešně jsou zdravé ovoce, které si v sezoně můžete s klidným svědomím dopřávat, co hrdlo ráčí. Nejlépe chutnají ty hned utržené ze stromu, jsou nejšťavnatější a nejvoňavější. Většinou jsou kulatého tvaru, uprostřed je pecka a mívají bílou až červenou měkkou dužinu, která je zhruba z 80 % tvořena vodou. Navíc šťavnaté třešně obsahují mnoho zdraví prospěšných látek, zejména vitaminy A, C, E a kyselinu listovou. Z důležitých minerálů je to draslík, fosfor, jód, hořčík, vápník, zinek a železo.

Třešně jsou zdravé ovoce, které si v sezoně můžete s klidným svědomím dopřávat, co hrdlo ráčí. Zdroj: profimedia.cz

Třešně mají skvělé léčivé účinky

Třešně jsou skvělým ovocem, co se týká zdraví našeho těla. Výborně podporují zdravý růst kostí a zubů a zvyšují obranyschopnost těla proti nebezpečným infekčním onemocněním. Mají protizánětlivé účinky a velice prospívají všem nemocným dnou a revmatismem.

V třešních je také významné zastoupení mnoha antioxidantů, které chrání zdraví srdce, ale i tělesné buňky před nádorovým bujením. Třešně jsou i skvělým pomocníkem celého trávicího a vylučovacího systému. Dokonale snižují vstřebávání tuků, proto jsou velice vhodné během hubnutí a detoxu. Třešně dokáží čistit játra, ledviny i krev a pomáhají při léčbě cukrovky i bolestech páteře.

Recept na domácí třešňový sirup

Potřebné ingredience

0,4 kg cukru

0,5 l vody

1 kg třešní

7 g kyseliny citronové

Třešně zbavené veškerých nečistot namočte asi na 1 hodinu do vody, aby se vyplavili i případní červi. Zdroj: profimedia.cz

Postup přípravy

Třešně zbavené veškerých nečistot namočte asi na 1 hodinu do vody, aby se vyplavili i případní červi. Potom je dejte do čisté vody a přiveďte k varu. Za neustálého míchání a drcení je dokonale rozvařte. Poté je nechte vychladnout a pečlivě je propasírujte. Jakmile vám sedne kal, uveďte třešňovou šťávu do mírného varu. Postupně přidejte dané množství cukru společně s kyselinou citronovou a nechte řádně provařit. Nakonec třešňový sirup naplňte do čistých lahví a máte perfektní přísadu na skvělou vitamínovou limonádu v horkých letních dnech.

Zdroje: www.vareni.cz, www.pazitka.cz, www.mlsnavarecka.cz