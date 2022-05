Smažené chumáče: Dezert za 10 minut podle zapomenutého receptu ze 30. let

Na první pohled možná trochu podivný recept, ale ten výsledek stojí za to! Vyzkoušejte připravit starý dezert ze 30. let, který budete mít za několik minut hotový.

Už nevíte, co doma rodině nabídnout za novinku? I když se následujícímu receptu nedá říkat zrovna novinka, u vás doma to novota nejspíš bude a veliká! Připravte smažené chumáče podle receptu ze 30. let. Jste zvědaví? Tak do toho!

Připravte si dezert ze 30. let! Zdroj: Profimedia

Ingredience

50 g hrubé mouky

170 ml mléka

20 g cukru

60 g čokolády

mandle nebo polévkové nudle na obalení

vanilkový cukr

2 žloutky

50 g cukru na posyp

olej nebo přepuštěné máslo na smažení

vinná pěna (postup níže)

Postup přípravy

Nejprve si musíte nachystat hustou kaši. V rendlíku začněte vařit mléko, přisypte mouku a vytvořte hutnou kaši. Z plotny rendlík odstavte a ještě do horké kaše zamíchejte cukr a čokoládu. Až kaše vychladne, vmíchejte vanilkový cukr a žloutky. Z připravené hmoty vykrájejte větší tvary, které poté obalte v mandlích. Na pánvi si rozehřejte olej či máslo, smažte obalené chumáče do pěkné barvičky a nechte je okapat na jednorázových papírových utěrkách. Naaranžujte na talíř a pocukrujte.

Chumáče obalte v mandlích. Zdroj: Moving Moment / Shutterstock.com

Náš tip - tradiční vinná pěna

Ve 30. letech byla velmi populární vinná pěna, kterou se tento dezert přeléval.

Hrnec s vodou postavte na sporák a přiveďte k varu. Hrnec s vodou musí být větší, aby se do něj pohodlně vešel menší hrnec s budoucí pěnou. Do malého hrnce vlijte 125 ml suchého bílého vína, přidejte a ušlehejte ve víně 60 g cukru, 2 žloutky + celé jedno vejce, celou vanilku (cca 1 cm) a kousíček citronové kůry vcelku. Hrnec následně přemístěte do většího hrnce s vařící vodou a šlehejte. Pěna začne houstnout a drát se nahoru, ale pozor, nesmí se vařit! Poté už se jen vyndá vanilka s citronovou kůrou a vinná pěna je připravena k servírování.

TIP! Vinná pěna se dá použít i na přelévaní buchtiček se šodó, pohárů i dalších nejrůznějších dezertů.

