Nekynuté svatomartinské rohlíčky s ořechovou náplní. Takhle je dělá moje babička

Znáte recepty na pečivo tradičně připravované na svatého Martina? Upečte si skvělé nekynutné rohlíčky, které jsou bez kynutí, a tudíž za chvilku hotové. Něco slakého přece po husičce a svatomartinském víně potěší.

Na svatého Martina do chalupy hostina

Svátky svatého Martina nejsou jen uctěním památky svatého, který byl vůbec prvním neumučeným svatým, nýbrž takovým, který vedl příkladný život. Zatímco figura světce je tradičně připomínána svatomartinskou husí pečínkou, rohlíčky a další pečivo se pojí se zvyky na gruntu.

Polovina listopadu, respektive jedenáctého, bylo také datum, kdy se oficiálně skončila zemědělská sezona. Čeládka odcházela z gruntu domů nebo do nové služby, a tak se o sladké pečivo ještě hospodář se svými pomocníky poděli. Název kynutých či nekynutých plněných rohlíků se různí podle kraje, takže se můžete setkat například s martiny, zahýbáky nebo roháky, podle odchodu čeládky také vandrovnice, podle Martinova koně zase podkováky.

Hodováním na svatého Martina začíná dvanáctitýdenní půst. Zdroj: Rawpixel.com / Shutterstock.com

Nekynuté svatomartinské rohlíčky s ořechy

Tyto rohlíčky byly poměrně malé a plněné ořechy, perníkem či mrkví, jinde se přidávala povidla nebo maková náplň. Pokud vás trápí, že je to sladké, pak se utěšte třebas tím, že mák je potravina s extrémně vysokým obsahem vápníku a ořechy jsou zase dobré pro vaše srdce a obecně jsou protizánětlivé. Podělte se s rodinou či sousedy a zůstanou vám dva kousíčky ke kávě! Z tohoto receptu můžete připravit 30 kousků.

Podívejte se na krátké video z YouTube kanálu „Dvě v troubě“. Autorka vám vyjmenuje všechny ingredience, ale hlavně ukáže, jak tyto rohlíčky plněné ořechy připravuje. Příprava je sice neobyčejně jednoduchá, ale vše chce cvik, a proto se opravdu hodí, podívat se pod ruce někomu, kdo ví, co dělá:

Jak se pečou nekynuté rohlíčky na svatomartinský stůl?

Na přípravu těsta budete potřebovat 250 g hladké mouky, ke které přimícháte 1 lžíci moučkového cukru, špetku soli, 2 žloutky, 125 g másla pokojové teploty a 75 ml smetany ke šlehání. Veškeré tyto ingredience naráz zpracujte do pevného nelepivého těsta, které uložíte do ledničky. Pokud máte možnost, přistrouhejte jen maličko citronové kůry, která pečivo báječně provoní.

Vypracujte bochánek, zabalte jej do sáčku nebo potravinářské folie a uložte do ledničky alespoň na půl hodiny.

Také náplň není nijak složitá na přípravu. V misce smíchejte 100 g mletých vlašských ořechů, 1 bílek, 65 g moučkového cukru a trošku vanilky. Ideálně obsah půlky vanilkového lusku nebo lžičky extraktu. Vše dobře zamíchejte do tužší hmoty. Pokud je příliš řídká, přidejte trošku víc ořechů. Takto zpracovanou nádivku také uložte do lednice.

Pokud byste dělali náplň z máku, musíte jej namlít a dobře rozvařit v mléce. Zdroj: Sea Wave / Shutterstock.com

Předehřejte troubu na 180 °C a pusťte se do přípravy samotných rohlíčků.

Vychladlé těsto rozdělte na pět stejných koulí. Každou kouli pak rozválejte na pomoučněném ve válu na velmi tenkou placičku. Měla by mít okolo 3 mm tloušťky a vhodné je také, aby byla pěkně kulatá. Placku rozřízněte nožem nebo kolečkem na šest dílů. Každý tento trojúhelníček je základem pro rohlíček.

Lžičkou odeberte náplň, položte ji na trojúhelníček na okraj jedné strany. Váleček náplně zabalte tak, že před zarolováním ještě mírně přitlačíte růžky ze stran. Pak zarolujte náplň dovnitř. I kdyby se vám to úplně perfektně nepovedlo, tak nevadí. Ořechová nádivka není tekutá a z rohlíčků vám během pečení neuteče.

Potřete rozšlehaným vajíčkem a pečte na plechu vyloženém pečicím papírem zhruba 20 minut na 180 °C. Protože se rohlíčky během pečené nezvětší, můžete jich dát na jeden plech mnoho. Po upečení už stačí pečivo jen pocukrovat!