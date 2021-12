Základní těsto na pizzu: Tohle je tradiční recept, přitom vůbec není složitý!

I když není pizza české národní jídlo, milujeme ji. Tato pochoutka se často objevuje v našem jídelníčku. Ať už si na ní dojdeme do restaurace nebo si ji objednáme do krabice. Dnes se naučíme připravit si lahodnou pizzu doma. Do vaření se mohou zapojit i děti!

Pizza patří mezi jedno z nejoblíbenějších jídel jak dospělých, tak i dětí. Každý si na ni totiž může dát to, co mu chutná. Ať už je to šunka, sýr, tuňák nebo třeba ananas. Mohou ji jíst jak masozřavci, tak vegetariáni, je tedy skvělým kompromisem, když jdou spolu tyto dvě skupiny na večeři.

Na pizze si však můžete pochutnat i doma. Navíc si na ni může každý dát to, co chce. Pokud chcete jen sýrovou, není problém. Je-libo šunkovou, salámovou nebo vegetariánskou? Vše je možné! Záleží jen na tom, co máte rádi a co vaše spíž či lednice nabízí. My vás dnes naučíme, jak si udělat doma to nejlepší pizza těsto.

Dýňová pizza, skvělá podzimní laskomina Zdroj: Sloniki / Shutterstock.com

Pizza pochází z Řecka a ne z Itálie

Možná se budete divit, ale pizza přišla do itálie z Řecka. tudíž právě tento přímořský stát je považován za její kolébku. Slovo pizza je dokonce odvozeno od řeckého slova pita, což znamená chlebová placka.

Pizza je v podstatě pečený koláč, který má tenkou kůrku na okraji a je z chlebového těsta. Navíc je doplněn kořeněnou rajčatovou omáčkou, sýrem a dalšími ingrediencemi.

Pizza vznikla už v dobách Perské říše, kdy si vojáci pekli chlebové placky na svých štítech. Ty pak potírali sýrem, olejem a datlemi. Samozřejmě to nebyla taková pizza, jakou známe dnes, ale za její předstupeň by se tyto placky určitě považovat daly.

V 17. století byla vyrobena v Neapoli pizza pro chudé lidi. Ta obsahovala pouze těsto, rajčata, česnek, olej a byla posypána bazalkou či oregánem. Prodávala se z vozíku lidem na ulici a za chvíli byla tak oblíbená, že do Neapole cestovali lidé z celé země, aby ji ochutnali.

Od 18. století fungovaly krámky s názvem pizzerie

Od 18. století pak začaly fungovat krámky, které se nazývaly pizzerie. Ty se staly módním místem, které navštívil dokonce i neapolský král. Ten tím porušil dvorní etiketu, nemohl si ale pomoci.

Nejoblíbenějším druhem pizzy byla Marinara s plody moře a Margherita s rajčaty, sýrem a bazalkou. Následně se začaly v Neapoli otvírat první restaurace, které nabízely pizzu a dodnes můžete v některých z nich ochutnat původní receptury.

Do USA se pizza dostala až v 19. století, kdy ji do země přivezli italští přistěhovalci. Nejprve se stejně jako v Itálii prodávala na ulicích, ale Američané si ji také brzy zamilovali, tak začaly otvírat první italské restaurace s pizzou. Následně pak i ty americké, kde na pizzu začali kuchaři dávat vše, co jim přišlo pod ruku. Nutelou či kakaem počínaje a ananasem konče.

Pizza je sázka na jistotu. Zdroj: Shutterstock.com / A. Zhuravleva

Jak si připravit domácí těsto na pizzu?

Suroviny:

250-280 ml vlažné vody (podle potřeby)

18 g čerstvého droždí

1 čajová lžička cukru

1/2 kg hladké mouky

3 lžíce olivového oleje

1 rovná lžička soli

Postup:

Vlažnou vodu rozmícháme spolu s droždím, trochou mouky, lžičkou cukru a necháme 15-20 minut vzejít kvásek. Poté přidáme zbytek hladké mouky a 3 polévkové lžíce oleje. Vše zpracujeme do měkkého, hladkého těsta a zakryté necháme cca 45-60 minut kynout. Vykynuté těsto pak rozdělíme na poloviny a každou roztáhneme na plech s pečícím papírem. Pizzu obložíme dle vlastní chuti. Po vykynutí upečeme.

Na to, jak se dělá těsto na pizzu, se podívejte také ve videu:

