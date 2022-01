Nejlepší tvarohová bábovka: nešizená a poctivá – takovou dělaly naše babičky

Tvarohové buchty, koláče, šátečky či knedlíky. Lahodný tvaroh používaly už babičky našich prababiček, prostě tvaroh patří do sladké kuchyně po staletí. Vyzkoušejte náš recept na poctivou tvarohovou bábovku.

Ještě než se pustíte do práce, věnujte pozornost výběru tvarohu. Narozdíl od let minulých je dnes výběr více než pestrý, ovšem dva druhy tvarohu zůstaly dodnes - tvrdý a měkký. I když odborníci tvrdí, že typů tvarohu je mnohem více, záleží totiž na tom, kolik tuku obsahuje. Tvaroh měkký je odtučněný a má asi 0,3% tuku. V jemném tvarohu už je tuku více, asi kolem 2%, bývá označen i jako polotučný. Tučný tvaroh má až 8,5% tuku. Měkké tvarohy ve vaničkách mívají tekutější konzistenci, můžete je použít pro nejrůznější tvarohová těsta, pro náplně se tak více hodí ty v alobalu. Záleží však na konkrétním receptu a zkušenosti každé kuchařky. Tvrdý tvaroh se hodí na strouhání, obsahuje velmi malé množství tuku a má velmi vysoký obsah bílkovin, tím pádem i vápníku, který se na ně váže.

Dáváte přednost tvarohu v kostce nebo ve vaničce? Zdroj: Shutterstock

Jakou formu na bábovku používáte?

Keramickou, skleněnou, litinovou nebo silikonovou? Můžete mít jakkoli kvalitní a suroviny, ale bez pořádné bábovkové formy upečete perfektní bábovku jen stěží. Každý materiál má své výhody i nevýhody. Litinovou v podstatě nezničíte, rovnoměrně vede teplo a nehrozí spálená či nedopečená místa. Pro někoho však může být příliš těžká a neměla by mýt v myčce. Velice oblíbené jsou keramické formy, ze kterých bábovku dobře vyklopíte, také se rovnoměrně prohřeje, jen pozor na křehký materiál a s formou zacházejte opatrně. Ve skleněné formě budete mít přehled o tom v jaké fázi pečení se těsto nachází, můžete ji použít i v mikrovlnné troubě, i když je materiál poměrně odolný, dejte pozor na rozbití a před nalitím těsta ji pečlivě vymažte a vysypejte, jinak z ní bábovku nedostanete v celku. Moderní vymožeností je forma silikonová. Před prvním pečením ji stačí vytřít tukem, a poté už to není potřeba. Výhodou je odolnost proti vysokým teplotám, po vyklopení moučníku stačí formu dát do myčky. A čím formy vymazat? Hrubá mouka či strouhanka může zkazit výslednou chuť moučníku, vyzkoušejte třeba mleté ořechy či kokos.

Většinu forem musíte před nalitím těsta pečlivě vymazat. Zdroj: Shutterstock

Silikonové formy stačí vytřít tukem jen jednou. Zdroj: Shutterstock



Poctivá tvarohová bábovka

Suroviny:

3 hrnky polohrubé mouky

1 hrnek moučkového cukru + na posypání

1 sáček kypřícího prášku do pečiva

1 vanička plnotučného měkkého tvarohu

3 vejce

1 lžička nastrouhané citronové kůry

1 kostka másla

mléko dle potřeby



Postup:

Mouku prosijte s kypřícím práškem do mísy. Přidejte oba druhy cukrů, tvaroh, vejce, citronovou kůru a změklé máslo nakrájené na kousky. Vše pečlivě smíchejte a vypracuje hladké těsto. V případě, že je těsto hodně tuhé, přilijte trochu mléka.

Těsto vylijte do bábovkové formy a pečte při 180°C asi 30 - 40 minut. Špejlí zkontrolujte, zda je těsto dobře propečené, bábovku vyjměte z trouby, nechte ji asi 5 minut ve formě a poté ji opatrně vyklopte. Podávejte posypané moučkovým cukrem.

