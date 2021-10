Václavky stále rostou! Připravte si z nich dršťkovou, guláš nebo škvarky

Sice už je po svátku svatého Václava a počasí je chladnější, ale milovníci hub mají stále šanci vyrazit do lesa na václavky. Tyto oblíbené podzimní houby totiž můžete sbírat od konce září až do prosince. Zastaví je až první mrazíky. Dají se z nich vykouzlit skvělé pokrmy a my pro vás máme osvědčené recepty.

Rod václavek, rostoucí téměř po celém světě, zahrnuje několik druhů, které jsou si však nesmírně podobné a dají se jen těžko rozlišit. Důležité je vědět, že všechny druhy jsou konzumovatelné. Ale i přesto si na ně musíme dávat pozor, protože obsahují určité látky, na které je část populace alergická. Václavky vyrůstají z odumřelého i živého dřeva v bohatých nepřehlédnutelných trsech. Podle vzhledu lze václavky rozlišit na 3 skupiny: druhy bezprstenné, anebo s bílým či žlutým velem. Všechny druhy mají klobouk zbarvený v různých odstínech hnědé, žlutohnědé až medově hnědé, pokryté více či méně šupinkami a všechny václavky mají lupeny.

Co jste možná nevěděli o václavkách

Václavky jsou trsové houby, které parazitují na stromech a způsobují intenzivní hnilobu dřeva, která má za následek odumírání napadených stromů. Tyto houby mohou infikovat nejen živé, ale i odumřelé stromy i pařezy. Václavky se vyznačují neuvěřitelně dlouhým a spletitým podhoubím, z kterého vyrůstají houby s kloboukem o průměru i přes 10 cm. Zcela běžně mají klobouk s průměrem kolem 5 cm a vyrůstají i do výšky 10 cm.

Václavky jsou jedlé po dobré tepelné úpravě klobouků, která by měla trvat minimálně 20 minut při teplotě varu. Zdroj: profimedia.cz

Jak na václavky v kuchyni

Václavky jsou jedlé po dobré tepelné úpravě klobouků, která by měla trvat 20 minut při teplotě varu nebo i vyšší. Syrové nebo málo tepelně zpracované vyvolávají zažívací potíže. Takže buďte oparní a vždy je tepelně upravte. Mladé plodnice václavek jsou oblíbené na nakládání do octa. Chutný je z nich i guláš či dršťková polévka.

Dršková polévka z václavek je lahoda

Co budete potřebovat: 500 gramů václavek, 1 velká cibule, olej, sladká mletá paprika, polohrubá mouka, majoránka nebo bazalka, vývar, mletý pepř a sůl.

Větší kloboučky václavek pokrájejte na proužky a 20 minut je povařte. Potom je v sítku pečlivě propláchněte. Cibuli nakrájejte nebo nasekejte nahrubo a osmažte ji na oleji do zlatova. Následně zasypte připravenou mletou paprikou a přidejte vařené houby. Zalijte vše vlažným vývarem, přidejte majoránku, pepř a nechte mírně povařit dalších 20 minut. Mouku rozmíchejte s troškou vody, nalijte ji do polévky a za stálého míchání nechte polévku přejít varem. Podle vaší chuti poté dochuťte solí.

Václavkový guláš pohladí vaše chuťové buňky

Co budete potřebovat: václavky, rostlinný olej, 2 cibule, sladkou papriku, drcený kmín, hladkou mouku, sladkou smetanu, sůl a mletý pepř.

Očištěné houby nakrájejte na větší kusy a propláchněte je ve vodě. Na oleji osmažte jemně nakrájené cibule a zasypte je paprikou a kmínem. Přisypte houby a 30 minut je poduste. Nezapomeňte vše pečlivě občas promíchat a v této fázi houby osolte a opepřete. Rozmíchejte mouku s vodou a pomalu přilévejte do guláše, dokud nezhoustne tak, jak to máte rádi. Nakonec přidejte smetanu na zjemnění.

Z václavek si můžete připravit i skvělé škvarky. Zdroj: profimedia.cz

Houbové škvarky z václavek mají říz

Co budete potřebovat: václavky, koření dle chuti: pepř, mletý kmín, mletá sladká paprika, sušený česnek nebo grilovací koření, sůl, hladká mouka, olej.

Václavky zbavené nečistot pokrájejte na půlcentrimetrové nudličky, dejte je do misky a posolte a posypte kořením. Směs pečlivě a opatrně promíchejte a zaprašte lehce moukou. Poté dejte takto připravené houby ihned smažit do rozpáleného tuku. Smažte je zprudka, nejlépe na nepřilnavé pánvi a občas je promíchejte. Když budou krásně dozlatova a dokřupava osmažené, vyndejte je na kuchyňský ubrousek, nechte okapat přebytečný tuk a báječnou lahůdku můžete podávat ihned na stůl.

