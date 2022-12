Znáte anglické koření do všeho? Nejspíš ho máte doma. Nepoužíváte ho špatně?

Bez koření byste si moc nepochutnali, byť by jídlo připravil sebelepší kuchař. Právě proto bylo v dějinách leckdy drahé jako zlato. Které koření se dá použít do všeho, a to nejen na Vánoce?

Anýz

Bedrník anýz patří mezi nejstarší koření. Pěstuje se po celém světě tam, kde vládne subtropické podnebí, včetně Španělska, Mexika nebo Indie, i když jednoletá bylina se žlutými květy pochází původně z Egypta. Jako koření se používá sušený plod a tradičně patří k rybám, masu i zelenině nejen proto, že je dochucuje, ale také podporuje trávení. Chutná po lékořici, takže patří rovněž do bonbonů nebo sladkého pečení, na řadě míst se z něj navíc vyrábějí typicky nasládlé pálenky či likéry.

Badyán je nejen krásný a voňavý. Zdroj: Sokor Space / Shutterstock

Badyán

Badyáník patří mezi magnolie a pochází z jihu Číny a Vietnamu, i když roste v celém Tichomoří. Tradičně se spojuje právě s čínskou a asijskou kuchyní a v obou zemích se používá při běžném vaření, ochucují se jím základy polévek i maso, často se používá také v čínské medicíně. Do Evropy se dostal v 16. století z Filipín a na rozdíl od původního účelu jsme si ho zvykli přidávat spíš do sladkých jídel, kompotů, zavařenin i pekařských výrobků.

Hřebíček

Usušená poupata hřebíčkovce kořenného používali staří Číňané už ve 3. století před naším letopočtem. Do Evropy se dostal díky arabským kupcům někdy ve 4. století a zvlášť oblíbený byl ve středověku – třeba k tomu, aby nepáchlo z úst. Pochází původně z Moluckých ostrovů jako řada dalších rostlin, které koření produkují, ale dnes se pěstuje i na Madagaskaru, v Indii, Brazílii nebo Karibiku. Ačkoli býval velmi drahý, jednu dobu měl dokonce stejnou cenu jako zlato, patří do celé řady národních kuchyní a i u nás se používá jak k dochucování pečených mas a zvěřiny, tak nejen při vánočním pečení.

Kardamom lze pořídit jako celá semínka či jemně namletý. Zdroj: Shutterstock

Kardamom

Kardamom patří k nejstarším kořením na světě, používali ho i staří Egypťané, do Skandinávie si ho dokonce dovezli Vikingové a dodnes se tam často používá při pečení. Získává se z několika druhů rostlin příbuzných zázvoru a původně se pěstoval v Indii a jejím okolí, včetně Nepálu, Bhútánu a Indonésie. Dnes je ale jeho největším vývozcem Guatemala. Zelený, pocházející z kardamovníku obecného, který koupíte častěji, obsahuje drobná semínka a je o něco jemnější. Černý kardamom pochází z jiné, i když příbuzné rostliny a má výraznější chuť (dává se do polévky pho a dá se říct, že páchne) a používají se celé tobolky – semínka se totiž špatně vylupují. V obou případech stačí malé množství, především čerstvě namletý kardamom je velmi intenzivní.

Muškátový květ Zdroj: Shutterstock

Muškátový oříšek a květ

Muškátovník vonný je nejspíš jediná rostlina na světě, která poskytuje hned dva druhy koření. V Evropě se o něm sice vědělo od 11. století, ale ke kořenění se začaly oba druhy skutečně používat až o pět set let později, kdy Portugalci objevili takzvané ostrovy koření, Moluky. O dalších sto let později obsadili Indonésii Holanďané, na vývoz muškátového oříšku si vytvořili monopol a jejich Východoindická společnost ho vyvážela a bohatla na něm až do druhé světové války. Navzdory názvu pocházejí oba druhy koření z plodu. Květ je vlastně usušený a rozemletý míšek, jeden z obalů semen, a ořech samotné nejvnitřnější semeno. Muškátový květ má jemnější chuť, a protože původně obsahuje velké množství olejů, prodává se jen sušený. Naopak ořech, výraznější a kořenitější, sílu rychle ztrácí, proto by se měl přidávat až před koncem vaření a strouhat vždy na poslední chvíli, mleté koření velmi rychle přichází o vůni. Obě koření mají ve větší míře halucinogenní účinky. Proto se jich obvykle přidává do jídla jen velmi málo a jejich konzumace se vůbec nedoporučuje těhotným ženám a malým dětem.

Nové koření neboli koření do všeho

Vysoký strom pimentovník pravý pochází ze Střední Ameriky a i dnes se tam pěstuje většina světové produkce nového koření, tedy jeho sušených bobulí. Pimentovník se totiž dlouho nedařilo pěstovat jinde – jeho semena totiž musejí k úspěšnému vyklíčení projít ptačím trávicím traktem. V Americe se odjakživa používalo například k dochucování čokolády a do Evropy ho přivezl spolu s dalšími plody a semeny Kryštof Kolumbus. U nás se tradičně používá spíš ve slané kuchyni, k dochucování polévek a omáček, jako třeba na Jamajce (která je hlavním vývozcem a kde z něj mimo jiné vyrábějí rumový likér). Ve skutečnosti se ale hodí i do pečení a sladkých pokrmů, což mu třeba v anglosaských zemích vysloužilo název allspice – tedy koření do všeho. Stejně se ovšem jmenuje i směs skořice, hřebíčku a muškátového oříšku. Chutná totiž právě tak jako mleté nové koření.

Bez pepře si dokáže představit vaření jen málokdo. Zdroj: Profimedia

Pepř

Zelené, černé i bílé kuličky jsou různě zralými plody liány pepřovníku černého, zato červený a růžový pepř pocházejí z keře pepřovce obecného. Ten první se původně pěstoval v Indii a Kambodži, druhý pochází z peruánských And, oba se ale postupně rozšířily do celého světa, nebo spíš do jeho tropického pásma. Do Evropy se pepř dostal během vojenského tažení Alexandra Makedonského a kromě dochucování slaných jídel si našel cestu i k pekařům a do perníku, původně peprníku, který se dnes peče ve většině zemí Evropy. V obchodě kvalitu poznáte těžko, ale pokud ji chcete vyzkoušet doma, třeba u starších várek, zkuste pár kuliček nasypat do misky s vodou. Dobrý pepř by se neměl potopit. Ať nakonec zvolíte jakoukoli barvu nebo zemi původu, pepř je lepší kupovat celý, neboť mletý rychle ztrácí vůni i chuť a zůstává jen štiplavý, což je škoda.

Skořice

Skořice je oloupaná a usušená kůra tropických stromů skořicovníků. Častěji se setkáte s kůrou skořicovníku čínského, která je o něco tmavší, ostřejší a štiplavější v chuti a má tvrdší svitky, protože se většinou sklízí celá svrchní vrstva kůry. Obecně se za kvalitnější považuje kůra ze skořicovníku cejlonského. Tvoří ji jen tenoučká vrstva, je světlejší, a především sladší a jemnější. Ve svitku je poznáte na první pohled, protože zatímco ten čínský je jednolitý, cejlonský tvoří spíš jednotlivé vrstvy sbalené do sebe, které trochu připomínají doutník. Nekvalitní skořice (může pocházet i z Indonésie nebo Vietnamu) navíc obsahuje vysoké množství kumarinu, který může zatěžovat játra a způsobovat bolest hlavy.

Žádný vanilin nenahradí pravé lusky vanilky. Zdroj: portumen / Shutterstock.com

Vanilka

Popínavá orchidej vanilovník plocholistý, z níž pocházejí vanilkové lusky, rostla původně v Mexiku, dnes se ale pěstuje v mnoha dalších tropických zemích. Největším světovým vývozcem je ostrov Madagaskar a místní vanilka má přídomek bourbon. V obchodech se ale někdy setkáte i s tahitskou vanilkou, která má o něco kratší lusky a méně intenzivní vůni, je ovšem stejně dobrá. Do Evropy se dostala v 16 století a používala se nejprve k ochucování čokolády, až později evropští pekaři zjistili, čemu všemu dodá nezaměnitelnou chuť a vůni. Květy vanilovníku se otevřou jen na jeden den a musejí se proto často opylovat ručně. Zralé zelené lusky, které ještě nijak nevoní, se po sklizni několik týdnů fermentují a pak ještě dozrávají, což znamená, že jejich cesta k zákazníkům trvá i rok. A protože je s jedním luskem tolik práce, odpovídá tomu i cena. Kvalitní vanilku při nákupu poznáte podle toho, že je lusk měkký a suchý. Právě proto se většinou prodává v zavřené lahvičce připomínající zkumavku, která uchová vlhkost i aroma.

Tip: Zatímco jiné druhy koření od středověku výrazně zlevnily, vanilka pořád patří mezi luxusní zboží. Když už si proto vanilkový lusk koupíte, je dobré s ním neplýtvat. Obsahuje opravdu velké množství vonných olejů, takže než se vyčerpá, trvá to dlouho. Základ je ponořit lusk do sklenice s cukrem a nechat oleje uvolňovat, aby cukr provoněly. Když z lusku vyškrábnete semínka, můžete ho vrátit zpátky, případně jím ochutit třeba mléko do pudinku nebo smetanu do žemlovky – stačí ho v ní krátce louhovat. Lusk pak můžete opláchnout, usušit a použít znovu. Případně semlít a používat jako samotné ochucovadlo. Úplně nejsnazší je ale hodit ho do lahve s dobrou vodkou a nechat přírodu, ať dělá, co umí. Když budete postupně lusky přidávat, získáte za pár měsíců obrovskou zásobu té nejlepší vanilkové esence. Obě ingredience přitom můžete přidávat donekonečna.

Zázvor sušený i čerstvý Zdroj: Shutterstock.com / Elena Schweitzer

Zázvor

Zatímco dnes se celkem běžně používá při vaření exotických jídel čerstvý kořen zázvoru lékařského a jeho léčivé účinky se využívají nejen při domácím léčení nachlazení a nevolností, od středověku byl v Evropě známý leda sušený oddenek a prášek z něj, který dováželi obchodníci s kořením. Štiplavá chuť se ale zalíbila, a tak si našel cestu do perníku i do dalšího drobného pečiva, a třeba v anglosaském světě se z něj pod indickým vlivem začala připravovat zázvorová limonáda. Při nákupu čerstvého zázvoru vybírejte neseschlé kousky, pro všechny druhy pak platí, že by se měly skladovat v temnu, sušený zázvor v suchu a čerstvý i nakládaný v chladu.

NEJLEPŠÍ SMĚSI

Z OBLASTÍ SVÉHO PŮVODU POSTUPNĚ PRONIKLY DO VELKÉ ČÁSTI SVĚTA. A PROTOŽE UNIVERZÁLNÍ RECEPT NA NĚ NEEXISTUJE, MŮŽETE SI JE VŽDY TROCHU PŘIZPŮSOBIT PODLE VLASTNÍ CHUTI.

Perníkové koření je snad nejvíce voňavá směs, kterou známe. Zdroj: matka_Wariatka/Shutterstock.com

PERNÍKOVÉ KOŘENÍ

Perníky, perníčky a jejich varianty se pečou na mnoha místech a mají jedno společné. Název zněl původně peprník, protože v kořenicí směsi rozhodně nesměl chybět tehdy velmi vzácný pepř. Smíchejte, nebo společně umelte 2 lžičky skořice, 1 lžičku sušeného zázvoru, 1 lžičku hřebíčku, 1 lžičku fenyklu, 2 hvězdičky badyánu, 3 kuličky (½ lžičky) nového koření, po ½ lžičce anýzu, mleté vanilky, muškátového oříšku a koriandru a přidejte případně, podle chuti, ještě ¼ lžičky pepře (toho jedině čerstvě mletého).

MIXED SPICE

Typická anglická směs není úplně nepodobná našemu perníkovému koření. Hodí se do nejrůznějších ovocných koláčů, muffinů i na pečení cukroví. Typická je pro ni silná chuť muškátového oříšku a také nového koření. Smíchejte po 1 lžíci mletého nového koření, mleté skořice a mletého muškátového oříšku, 2 lžičky muškátového květu a po 1 lžičce mletého hřebíčku, mletého koriandru a mletého zázvoru.

CITRONOVÝ CUKR

Ochucený cukr s citrusy se dobře hodí třeba k posypání sušenek. Klidně ho ale přidejte do těsta na oblíbený dort nebo krém. Provoní ho a osvěží. Na přípravu smíchejte 5 lžic bílého nebo třtinového cukru, 1 lžíci cukru, 1 lžičku mleté citronové kůry (můžete zkusit i jinou, limetovou nebo pomerančovou) a 1 lžičku mletých listů kafirové limety. Vše dobře promíchejte a skladujte ve vzduchotěsné nádobě nebo ihned použijte.

Jak a do čeho koření používat?

Máme pro vás pár skvělých a neotřelých tipů nejen na vánoční svátky:

Vánoční jablečný kompot Zdroj: Shutterstock

Vánoční jablečný kompot

Voní směsí koření a hodí se nejen ke sváteční snídani, ale i jako jednoduchý dezert.

4 sklenice, 60 minut + zavařování

1 kg jablek • 4 malé svitky nebo zlomky skořice • 4 hvězdičky badyánu • 8 hřebíčků • 400 g vody • 3 lžíce jablečného octa • šťáva z 1 citronu

1. Jablka očistěte, oloupejte, pokud chcete, vykrájejte a nakrájejte na měsíčky. Ponořte do vody smíchané s octem, aby nehnědla, a mezitím svařte 1 litr vody s cukrem. Přidejte šťávu z citronu.

Jablka očistěte, oloupejte, pokud chcete, vykrájejte a nakrájejte na měsíčky. Ponořte do vody smíchané s octem, aby nehnědla, a mezitím svařte 1 litr vody s cukrem. Přidejte šťávu z citronu. 2. Jablka naskládejte do sklenic, do každé dejte stejnou měrou koření a zalijte cukrovým nálevem tak, aby bylo ovoce zcela ponořené. Pečlivě zavíčkujte a zavařte, jak jste zvyklí. Před podáváním nechte alespoň 1 týden odležet.

Norské vlnky s kardamomem Zdroj: Shutterstock

Norské vlnky s kardamomem

Kardamom v klasickém stříkaném pečivu je příjemnou změnou v chuti i vůni.

35 kousků, 25 minut

230 g másla • 200 g cukru + 2 lžíce navíc • 1 vejce • 1 ½ lžičky vanilkového extraktu • 1 lžička citronové šťávy • 2 lžičky mletého kardamomu • 300 g hladké mouky • ¼ lžičky soli

1. Máslo s cukrem utřete do pěny, pak zašlehejte vejce a také vanilkový extrakt a citronovou šťávu. Stranou smíchejte mouku s ½ lžičky kardamomu a solí a po částech zamíchejte do máslové směsi.

Máslo s cukrem utřete do pěny, pak zašlehejte vejce a také vanilkový extrakt a citronovou šťávu. Stranou smíchejte mouku s ½ lžičky kardamomu a solí a po částech zamíchejte do máslové směsi. 2. Lisem na těsto pak stříkejte na plech vyložený pečicím papírem vybrané tvary. V misce smíchejte 2 lžíce cukru se zbylým kardamomem a sušenky jím poprašte.

Lisem na těsto pak stříkejte na plech vyložený pečicím papírem vybrané tvary. V misce smíchejte 2 lžíce cukru se zbylým kardamomem a sušenky jím poprašte. 3. Pečte v troubě předehřáté na 180 °C asi 8 minut, jen do růžova, vyjměte a nechte úplně vychladnout na mřížce.

Tom & Jerry Zdroj: Shutterstock

Tom & Jerry

Americký koktejl se trochu podobá vaječnému likéru. Je ale kořeněnější, lehčí díky našlehané struktuře a pije se teplý. Jeho historie prý sahá až k roku 1800, oblíbený je ale dodnes, především o Vánocích.

Na základ (10 porcí):

6 vajec, oddělených • 450 g cukru • 30 ml kvalitního rumu • 3 lžíce vanilkového extraktu • ¾ lžičky skořice • ¼ lžičky mletého nového koření • ¼ lžičky muškátového oříšku • ¼ lžičky mletého hřebíčku • 3 zástřiky angostury, není nutné Na každý drink ještě: 180 ml mléka nebo méně podle chuti • 30 ml rumu • 30 ml koňaku • šlehačka na ozdobu

1. Žloutky vyšlehejte do pěny a potom k nim postupně začněte přidávat cukr, rum, vanilku, koření a angosturu. Stranou vyšlehejte bílky dotuha a pak je přidejte ke žloutkové směsi.

Žloutky vyšlehejte do pěny a potom k nim postupně začněte přidávat cukr, rum, vanilku, koření a angosturu. Stranou vyšlehejte bílky dotuha a pak je přidejte ke žloutkové směsi. 2. Na nápoj přiveďte k varu mléko. Mezitím do šálku nebo hrnku nalijte 60 ml základu, rum a koňak. Do hrnku vlijte mléko a celou dobu pečlivě šlehejte metličkou, aby se směs dobře propojila. Můžete našlehat i v mixéru pro bohatší pěnu nebo ozdobit šlehačkou. Zastrouhněte muškátovým oříškem a podávejte.

Tip: Základ si připravte předem, v lednici ho pak můžete uchovávat třeba do večera a nápoj připravit až těsně před podáváním. Delší skladování by nebylo bezpečné.

Zázvorové řezy

Cukroví z jednoho plechu, které nepotřebuje odležet.

65 kousků, 1 hodina

100 g kandovaného zázvoru • 250 g měkkého másla • 100 g hnědého cukru • 125 g tekutého medu • 2 vejce • 200 g špaldové mouky • 100 g hladké mouky • ½ balíčku prášku do pečiva • 1 lžička skořice • ¼ lžičky mletého hřebíčku • ¼ lžičky mletého muškátového oříšku • 100 g mletých lískových oříšků • 50 g sekaných lískových oříšků • 150 g moučkového cukru • 3 lžíce rumu

1. Zázvor nakrájíme na kostičky. Do mísy dáme máslo s cukrem a medem a šlehačem vyšleháme do hladkého krému, do kterého postupně vmícháme vejce. Mouku smíchejte s kypřicím práškem a mletým kořením. Přidejte oboje oříšky (lžíci sekaných nechte stranou) a vmíchejte do máslového krému. Nakonec přidejte dvě třetiny nakrájeného zázvoru.

Zázvor nakrájíme na kostičky. Do mísy dáme máslo s cukrem a medem a šlehačem vyšleháme do hladkého krému, do kterého postupně vmícháme vejce. Mouku smíchejte s kypřicím práškem a mletým kořením. Přidejte oboje oříšky (lžíci sekaných nechte stranou) a vmíchejte do máslového krému. Nakonec přidejte dvě třetiny nakrájeného zázvoru. 2. Těsto rozetřete na plech vyložený papírem na pečení. Pečte v troubě předehřáté na 180 °C asi 8 minut. Moučkový cukr vymíchejte s rumem a potřete jím upečené těsto. Posypte odloženými oříšky a zázvorem a krájejte na šikmé řezy.

Titulka Receptář – Speciál Vánoce Zdroj: VLM Media

Zdroj: Časopis Receptář