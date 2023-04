Biskupský beránek: O Velikonocích u babičky jsme ho jako děti milovali všichni

Máte starou formu nebo budete kupovat novou? Už víte, jakého beránka letos upečete? Překvapte rodinu tím nejlahodnějším biskupským beránkem. Co kousek, to rozinka či kandované ovoce!

Rožněný beránek i sladký velikonoční chlebíček

Velikonoční beránek, jehož tradice sahá daleko do historie, je dnes sladké pokušení. Tvarem se pojí nejen s židovskou, ale i křesťanskou tradicí, svátky jara, obětí Ježíše Krista i útěku Židů z Egypta. Vypadá to, že beránek byl všude, ale jeho sladká podoba je až náhražkou skutečného rožněného berana, který se kolem židovského svátku pesach a křesťanských Velikonoc v rodinách připravoval. Je to tedy tradice poměrně mladá, která nahradila chov a zpracování skopového.

Beránek může mít polevu z cukru i čokolády. Zdroj: shutterstock.com

Sladké velikonoční beránky se připravují v podstatě z jakéhokoli litého těsta, které se peče ve tvarované formě. Beránky mohou být z těsta tvarohového, piškotového, ale také z těsta na biskupský chlebíček. To je navíc také plné dobrot, mezi které patří kandované ovoce, rozinky či oříšky, můžete ale určitě přidat i kousky čokolády. Biskupský chlebíček i beránek se po upečení také polévají čokoládou nebo sypou silnou vrstvou moučkového cukru.

O recept na fantastického biskupského beránka se podělila paní Jana C. ve svém videopříspěvku, kde názorně ukazuje, jak připravit těsto i jak beránka nazdobit čokoládovou polevou:

Máte formu na velikonočního beránka?

Pokud je to váš první beránek, možná budete ještě v rychlosti shánět formu. Zatímco klasikou je keramická, kameninová nebo plechová forma na beránka, dnes můžete koupit také silikonovou. Každý tento materiál má rozhodně svá pro i proti, nicméně platí, že pokud formu dobře vymažete a vysypte strouhankou nebo moukou, neměl by být s vyklopením beránka z formy žádný problém.

Výjimkou je silikonová forma, kterou není třeba na pečení nijak připravovat a vydrží teploty do 240 °C. Dejte si však pozor na podezřele levné silikonové formy, které jsou problematické především u takových velkých figurek jako je beránek. Pokud nebude silikon dostatečně pevný či dokonce v některých místech vyztužený, nebude ani držet tvar. Což je veliký problém především při pečení řidších těst.

Forma na pečení beránka z kameniny či keramiky se v rodinách dědí. Zdroj: Kamila Procházková / Foto

Mezi moderní formy patří rozhodně také ty s teflonovým povrchem. Platí pro ně to stejné jako pro vaši teflonovou pánvičku. Problém je, když se povrch poškrábe nevhodnými nástroji. Buďte proto trpěliví, vždy počkejte, až beránek vychladne. Máte-li pochyby o kvalitě povrchu, i teflonovou formu před pečením raději vymažte a vysypejte moukou nebo třeba kokosem.

Kamenina a keramika patří ke klasice a peče se v nich velmi dobře, jen jejich pořizovací cena je poměrně vysoká a forma i na malého beránka je poměrně objemná a těžká.

Pokud nemusíte hledět na výdaje, poohlédněte se také po ručeně dělaných keramických formách, které jsou často krásně výtvarně zpracované.