Vepřová panenka podle Zdeňka Pohlreicha: Nadívaná mandlemi chutná úžasně

Přemýšlíte, čím pohostit rodinu při nedělním obědě? Vepřová panenka je ta nejlepší volba. Vyzkoušejte nadívanou mandlemi, tak jak ji připravuje Zdeněk Pohlreich. Zvládnete to i vy, není náročná na přípravu.

Panenka, nebo chcete-li panenská pečeně je nejkvalitnější maso z vepřového. Někdy se jí také říká vepřová svíčková a stejně jako v případě hovězího masa je vepřová panenka sval pod hřbetem, v bederní části navazující na vepřovou pečeni. Je to nejlibovější část vepřového, proto je vynikající na minutky a medailonky, je to sušší maso, a proto se musí s jeho přípravou opatrně.

Raw nebo well done?

Připravuje se obalená, marinovaná v koření nebo jen zlehka orestovaná. Panenku můžete, stejně jako steaky, připravit ve třech stupních propečenosti. Raw znamená, že je maso jemně propečené, zvenku je hnědé, vnitřek je rudý, ale už se začíná zabarvovat, teplota středu masa je 52 °C. Druhý stupeň je medium, a to na 60 °C, kdy je střed masa růžový, zbytek už je propečený zcela a má šedohnědou barvu. Well done značí, že maso je zcela propečené a teplota středu je 71 °C. A víte, kolik panenek se získá z jednoho vepře? Vepřová panenka je párový orgán, takže dvě. S oblibou se z nich připravují i plněné rolády, stejně jako v našem receptu. Nechte se inspirovat.

Panenka je nejlibovější část vepřového. Zdroj: Profimedia

Vepřová panenka nadívaná mandlemi

Suroviny:

300 g mandlí

1 pomeranč v BIO kvalitě

5 snítek rozmarýnu

lžička medu

asi 600 g vepřové panenky

sůl a pepř

hrušky jako příloha

Provázkem nebo nití se musí roláda z panenky svázat. Zdroj: Profimedia

Postup:

Mandle spařte, oloupejte a nasekejte nadrobno. Dejte do misky a přidejte k nim nadrobno nakrájenou pomerančovou kůru, lístky rozmarýnu, med a dobře promíchejte.

Vepřovou panenku rozřízněte na plát, osolte, opepřete a potřete mandlovou směsí tak, aby byly kraje volné.

Pokapejte pomerančovou šťávou, ohněte kraje a dobře zarolujte.

Omotejte nití, osolte a opepřete.

Vložte na rozpálený gril a pečte ze všech stran asi 10 minut. Poté ji zabalte do alobalu a nechte pár minut odpočinout, aby zůstala šťavnatá.

Následně ji rozbalte, nakrájejte na plátky a můžete podávat třeba s opečenými hruškami na grilu.

