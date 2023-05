Piškotový dort: Toto je nejměkčí základní piškotové těsto na světě!

Základní recept na piškotový korpus obsahuje jen pár surovin, přesto je ale možné se při jeho přípravě dopustit hned několika chyb. Čeho se při pečení piškotu vyvarovat a jak si pojistit, že bude nadýchaný jako obláček?

Bez piškotového korpusu se neobejde celá řada dortů. A protože je piškot základním „kamenem” dortu, je třeba, aby byl co možná nejlepší a nekazil celkový dojem z hotového zákusku. To se ale ne vždy podaří. Piškot se v troubě může srazit, může být nedopečený anebo také tuhý. A dort z takového korpusu určitě nikdo jíst nechce. Naštěstí existuje velmi jednoduchý recept, podle kterého se piškot vždycky povede na jedničku s hvězdičkou.

Těsto na korpus

V mnoha případech obsahuje těsto na korpus jen tři ingredience – vejce, cukr a mouku. Případně také kypřicí prášek do pečiva. Takové těsto je ale poměrně hutné a piškot je ve výsledku velmi tuhý. K nadýchanosti mu může pomoci zmíněný prášek do pečiva, ten ale sám o sobě zanechává v těstě nepatrnou chuť, která je leckdy nepříjemně cítit na jazyku.

Dortový piškot bývá často poměrně hutný a tvrdý. Zdroj: Shutterstock

Aby se korpus opravdu povedl, je třeba ještě několik ingrediencí přidat. Rozhodně by v těstě nemělo chybět vanilkové aroma - ideálně semínka vanilky, aby piškot nádherně voněl. Když pak vyměníte kupovaná vajíčka za vajíčka domácí, bude mít těsto krásnou zlatou barvu. A chybět by neměl ani olej či máslo, aby nebyl korpus suchý.

Sladký sníh

Kypřicí prášek naprosto s přehledem nahradí dobře ušlehaný sníh z bílků. V ideálním případě jej vyšlehejte společně s cukrem. Takový sníh je totiž pevnější a bublinky vzduchu se v něm udrží o poznání déle než v klasickém sněhu.

Sladký sníh připravíte jednoduše. Do užší nádoby nalijte vaječné bílky, přidejte k nim krystalový cukr a šlehejte do doby, dokud nebudou ve sněhu po vytáhnutí metly zůstávat ostré špičky.

Nadýchaný piškotový korpus

Podrobný postup najdete ve videu:

Než se pustíte do těsta, nachystejte si dortovou formu. Tu zlehka vymažte olejem a poté ji vystelte pečicím papírem. Ten bude díky oleji na formě lépe držet.

Do rendlíku nalijte 80 gramů plnotučného mléka a přidejte 50 gramů oleje. Mléko s olejem zahřejte takřka k bodu varu, odstavte a nalijte do čisté mísy. Do ní prosejte 80 gramů hladké mouky a dobře promíchejte, aby vám vzniklo hustší těstíčko. Pak vmíchejte 5 vaječných žloutků a 1 lžičku vanilkového extraktu.

Hotový korpus je až neuvěřitelně nadýchaný. Zdroj: Shutterstock

V jiné nádobě si z 5 bílků, špetky soli a 80 gramů krupicového cukru vyšlehejte tuhý sladký sníh, který následně opatrně vmíchejte do zbytku těsta. Těsto nalijte do připravené dortové formy a s formou několikrát lehce udeřte o pracovní desku, aby se z těsta uvolnily případné velké bubliny.

Dortovou formu vložte do vyššího plechu a do něj nalijte horkou vodu tak, aby její hladina sahala zhruba do poloviny dortové formy. Pak vše společně vložte do trouby vyhřáté na 150 stupňů Celsia na 60 minut. Hotový piškot nechte vychladnout, vyklopte ho z formy a můžete se pustit do zdobení.

TIP: Část mouky můžete nahradit také hořkým kakaem a upéct tak skvělý kakaový korpus.