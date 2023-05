Domácí trdelník podle mojí babičky: Nepoužívá formy, má skvělý trik s alobalem!

Většinu zvědavců přiláká svou lahodnou sladkou vůní. Spousta lidí jej poprvé ochutná na trzích, kde je často vydáván za staročeský. Přitom si v našich končinách získal oblibu až docela nedávno. Skvělá zpráva je, že pokud jste se do trdelníku na první sousto zamilovali, můžete si jej velmi snadno upéct i doma! Bude rozhodně lahodnější a jeho výroba vás vyjde na pár korun. Přinášíme vám osvědčený recept.

Přestože se trdelník ve své klasické podobě připravuje na ohni venku, bez problémů jej můžete vyzkoušet i v domácích podmínkách. Jeho chuť bude dokonce mnohem lepší, a nemusíte za něj utrácet nekřesťanské peníze. Dumáte nad tím, jak dutou voňavou laskominu vyrobit? Jednoduše! Budete potřebovat jen váleček na těsto a alobal.

Lahůdka z Maďarska

Ačkoliv je trdelník často na trzích vydáván za staročeský, jeho původ je trochu někde jinde. Voňavý zákusek má tradici v Sedmihradsku. Odtud se rozšířil do Maďarska a chvíli trvalo, než našel své místo i na Slovensku, odkud teprve po letech doputoval až do našich končin. Ať už je ale původ trdelníku jakýkoliv, receptura zůstává neměnná. Základem je mouka, máslo, mléko, vejce, droždí a tuk.

A jak si konečně tedy trdelník připravit i doma? Podívejte se na video!

Variabilita a fantazie se týkají hlavně posypky. Dříve byly velmi populární ořechy. Dnes vede hlavně vůně skořicového cukru, ale zkusit můžete obalovat i v Granku nebo kokosu.

Na trzích dnes narazíte na různě vylepšené trdelníky, třeba zmrzlinou. Zdroj: Shutterstock

Ingredience ze spíže

Na přípravu není trdelník nijak složitý. Z 20 gramů čerstvého droždí, lžičky cukru a mouky a 280 mililitrů vlažného mléka nechte vzejít kvásek. Mezitím si prosyjte do mísy 550 gramů hladké mouky, přidejte 3 žloutky, špetku muškátového květu, 80 gramů cukru a jeden vanilkový s pravou vanilkou. Špetku soli a tuk.

Do trdelníku patří buď máslo, nebo sádlo. Volba je jen na vás. Do těsta jej přijde 90 gramů. Vše smíchejte dohromady a vypracujte tužší těsto. Robot vám práci usnadní, ale můžete jej zadělat i klasicky rukama. Těsto nechejte asi 45 minut kynout.

Těsto by mělo být pevné a jen mírně lepivé. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Váleček v hlavní roli

Zatímco bude těsto kynout, zabalte dřevěný váleček na těsto do alobalu. Pak si vezměte polovinu těsta a vyválejte jej do zhruba půlcentimetrové tloušťky. Těsto pomocí rádýlka nakrájejte na tři centimetry široké proužky a dejte se do motání. Hotové dílo potřete rozšlehanými bílky a posypejte vybranou posypkou. Obložený váleček s trdelníkem položte na hlubší plech tak, aby se těsto ve spod ničeho nedotýkalo.

Nechejte ještě asi 15 minut kynout a troubu předehřejte na 200 stupňů Celsia. Trdlo pak pečte zhruba 15 minut. V půlce je dobré váleček otočit, aby se trdelník propekl ze všech stran. Po vytažení z trouby ještě teplou lahůdku potřete rozpuštěným máslem a posypejte skořicovým cukrem a oblíbenými ořechy.

