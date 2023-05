Aby se maliny nerozrůstaly, stačí jednoduchý trik. Obejde se to i bez dřiny!

Maliny k létu neodmyslitelně patří. Většina lidí je miluje pro jejich jemnou chuť - co si budeme povídat, nejlepší jsou ty právě utržené rovnou do pusy. Jejich pěstování není složité, daří se jim i ve volné přírodě. O něco horší je udržet krásné plodící keře na místě, které jim bylo původně určeno. I na to ale existuje několik triků. Poradíme vám, jak na to.

Keře malin a ostružin patří mezi nejoblíbenější plodiny českých zahrad. Kdo by si nechtěl pochutnat na měkoučkých a šťavnatých plodech plných vitamínů a minerálů? Pěstování není složité, podobně jako množení těchto keřů. Ostatně, můžete se sami přesvědčit ve videu plném podnětných rad a vychytávek: Místo pro plodící keře vybírejte pečlivě. Tedy takové, kde vám nebudou překážet a nebude vám vadit, že se keř bude v mezích únosnosti rozrůstat. Pokud se totiž u vás budou mít maliny dobře, dost možná začnete řešit složitou otázku – jak je udržet na uzdě. Odnože všude Keře, na nichž rostou lahodné bobule nabité zdravím, se rozmnožují pomocí odnoží. Ty mají ale sílu prorůstat takřka všude. I tam, kde je zrovna mít nechcete. Proto při jejich vysazování dobře volte místo. Dostatečně daleko od ostatních záhonů, kam by se množící maliny rozpínaly a braly živiny sousedním plodinám. Proč držet maliny zkrátka? Můžete namítat, že čím větší a bohatší keře, tím bohatší úroda. To však není úplně pravda. Pokud maliník necháte nekontrolovaně rozrůstat, soustředí vlastní energii do odnoží, nikoliv do plodů. I to je důvod, proč je držet pěkně zkrátka. A jak na to? Jde to docela jednoduše, bez větší dřiny a hned několika způsoby. Fazole pomohou udržet maliny tam, kde je chcete mít. Zdroj: DGSHUT / Shutterstock.com Vysaďte luštěniny Abyste si zajistili silné keře s velkými a šťavnatými plody, vysaďte u maliníků sazenice fazolí. Efekt bude hned dvojí. Za prvé udržíte keř maliníku v požadovaných mezích, za druhé si zajistíte skvělý výnos malin. Jak to funguje? Fazole na sebe poutají dusík a tím brání rozvoji kořenů do prostoru. Maliny se tak soustředí hlavně na svou nadzemní část, jíž věnují většinu své energie. Tím docílíte krásných silných keřů, jejichž plody budou nejen lahodné, ale bude jich i viditelně více. Šťavel je dalším ze způsobů, jak na maliníky vyzrát. Zdroj: Shutterstock Na maliny platí i šťavel Další variantou, jak na odnože malin vyzrát, je vysazení šťavelu. Malá rostlinka do půdy uvolňuje třísloviny, po kterých maliny nijak neprahnou. Výsledek bude podobný jako při vysazení sazenic fazolí. Maliny se budou tentokrát kvůli tříslovinám držet v bezpečných mezích, nebudou se příliš rozrůstat a jejich výnos bude větší a kvalitnější. Sestřih, nebo příkop O něco namáhavější je pravidelné zastřihávání výhonů. Každopádně i to je cesta, jak nekontrolovanému rozrůstání malin zabránit. V neposlední řadě si můžete pomoci i nějakou mechanickou zábranou. Nejčastěji vykopáním mělkého příkopu, do nějž usadíte například plůtek. Zdroje: www.youtube.com, region.rozhlas.cz, chalupari-zahradkari.cz