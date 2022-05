Znáte angínovník? Je ještě lepší než rýmovník a můžete ho mít doma i na zahradě

Váháte, jestli je to denivka nebo kosatec? Kdepak, je to angínovník čínský! Tahle trvalka si získala srdce spousty českých léčitelů a zahrádkářů. Teď soutěží i o vaši přízeň.



Zpočátku se o angínovníku čínském mluvilo jako o krásné dekorativní rostlině, která ozvláštní byt, balkón či zahradu. A není se čemu divit. Angínovník má krásné dlouhé mečovité listy (rozložené do vějíře) a barevné květy, které hrají třemi barvami – žlutou, oranžovou a červenou. Sympatie veřejnosti si získal také kvůli své houževnatosti. Přestože je z Asie, dokáže se poprat i s českou zimou. A tím jeho výčet kladů zdaleka nekončí.



Žvýkání listu zmírní nachlazení

Nedávno se začalo mluvit i o léčivých účincích listů a oddenků angínovníku. Jak už název rostliny napovídá, hlavní léčivá síla spočívá ve zmírnění obtíží při angíně, zahlenění, chycených hlasivkách či zánětu horních cest dýchacích.

Použití angínovníku je jednoduché

Odstřihněte 3 centimetry listu a pomalu ho rozžvýkejte v ústech. Že to není dvakrát příjemné? To je pravda, listy mívají ostrou až pálivější chuť. Zkuste je žvýkat půl minuty a poté vyplivněte. Aby účinek byl co největší, chvíli nepijte. Díky tomuto „léčivému procesu“ dostanete do těla glykosidy (desinfikují sliznice) a protizánětlivé látky, jako jsou ectorigenin a ectoridin. Abyste zamezili případným alergickým reakcím, nežvýkejte angínovník častěji než šestkrát denně. Vzhledem k tomu, že rostlina je mírně toxická, nikdy ji nepolykejte!

Kloktadlo utlumí bolest v krku

Z angínovníku si můžete vyrobit i domácí kloktadlo, které vám uleví při bolestech v krku. Jak na to: Jednu čajovou lžičku pokrájených listů angínovníku přelijte 2 dcl vroucí vody. Směs nechte zhruba 15 minut odstát a poté použijte jako kloktadlo.

Přírodní lék na močové cesty

Léčivý je i oddenek angínovníku, který je ceněný hlavně pro své močopudné účinky. Využívá se jako přírodní lék při zánětu močových cest. Vyzkoušejte si jeho účinnost a uvařte si z něj čaj.

Jak na to? Čajovou lžičku drcených oddenků zalijte 125 ml vroucí vody a nechte 15 minut louhovat. Nápoj pijte čtyřikrát denně. Pomůže vám nejen při zánět močových cest či ledvin, ale funguje i jako úleva při zácpě, nadýmání či revmatismu.

Po odkvětu si uchovejte tobolky se semeny. Mladé rostliny vysaďte koncem května. Zdroj: Profimedia



Chcete ho také?

Angínovník můžete pěstovat jak doma (jako klasickou pokojovku), tak i na zahradě. Nezapomeňte, že rostlinka má ráda slunce, dobře propustnou půdu a pravidelnou zálivku. Pokud chcete, aby vám dobře rostla, nezapomeňte ji dvakrát do měsíce přihnojit.

Angínovník kvete od června do září. Po odkvětu si uchovejte tobolky se semeny. Mladé rostliny vysaďte koncem května. Mít doma angínovník se určitě vyplatí…

