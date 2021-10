Jak vybělit spáry mezi obklady: Zkuste pastu z jedlé sody nebo použijte sůl

Čistota spár v koupelně a kuchyni je velmi důležitá. Je třeba ji důsledně dodržovat, protože jsou to právě špinavé spáry, které ničí výsledný efekt celé místnosti. Navíc se v nich často usazují plíseň a bakterie.

Bílé kachličky a černé či nahnědlé spáry, to je noční můra všech hospodyněk. I přesto, že jinak máte koupelnu či kuchyni jako ze škatulky, jsou to právě spáry, které dotvářejí celkový dojem. Dbejte tedy na to, aby byly čisté.

Víme, že vyčistit spárovací hmotu není nic snadného. Nejenže si máknete, ale buďte si jisti, že tuto nepříjemnou aktivitu budete brzy opakovat. Spárovací hmota je totiž k nežádoucímu zabarvování a k chytání plísně náchylná.

Když na spáry nezabere ani kartáč anebo bělidlo, zkuste je vyčistit parafínovou svíčkou. Zdroj: Akintevs / Shutterstock.com

Spáry čisté během několika chvil

Přinášíme vám tedy osvědčený trik, jak díky několika ingrediencím budete mít spáry bílé jako sníh během pár chvil.

Začněte tím, že si kachličky a spáry namočíte teplou vodou a vydrbete je kartáčem. Poté nechte vše uschnout. Následně na spáry nastříkejte ocet a nechte patnáct minut působit. Poté opět vykartáčujte.

Dále pokryjte spáry směsí jedlé sody a vody. Poté opět postříkejte octem. Směs začne pěnit, tak se nelekněte. Až dopění, vydrhněte kartáčem a opláchněte čistou vodou.

Variantou je epsomská sůl, která je dobrým čističem dlažby i samotných spár. Stačí sůl rozmíchat ve vodě a nalít do rozstřikovače. Vodu následně aplikujte na spáry, nechte působit a potom klasicky setřete.

Dlouho nečištěné spáry v koupelně působí odpudivě. Zdroj: nayladen / Shutterstock.com

Zubní pasta či odlakovač také pomohou

Pokud jsou spáry jen lehce znečištěny, vystačíte si s peroxidem vodíku, který se doporučuje nalít přímo na spáru. Pokud ho nemáte, vyzkoušejte zubní pastu s jeho obsahem.

Dalším babským trikem je kyselina citrónová a soda. Stačí smíchat půl šálku jedlé sody a třetinu šálku kyseliny citrónové. Nalijte horkou vodu a směs naneste na spáry. Za půl hodiny vydrbejte kartáčem.

Účinný je také odlakovač na nehty. Musí být s acetonem, který je skvělým pomocníkem na zažranou špínu.

Pokud žádná z těchto možností neuspěje, pak využijte sílu páry. Ta vydezinfikuje a vyčistí spáry, dlaždice i toaletu, vanu či umyvadlo nejdůkladněji. Pokud máte doma miminko či zvířecího mazlíčka, není na škodu tuto metodu čas od času využít.

Pokud chcete mít spáry co nejdéle čisté, dodržujte určitá pravidla. Při běžném úklidu vždy utřete dlaždičky a spáry do sucha. Minimalizujte v koupelně vlhkost a zamezte vzniku plísní. Vždy dbejte na kvalitní úklidové utěrky a čistý mop.

Zdroj: www.vladcemopu.cz, adbz.cz, www.cestakbydleni.cz