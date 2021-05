Jak se úspěšně zbavit bršlice a uvařit z ní vynikající karbanátky?

Otravný plevel, ale zároveň zázračná superpotravina. To je bršlice kozí noha. Bylinka, kterou využívali naši předci po staletí. Máte ji na zahradě? Zkuste ji přidat do salátu nebo z ní vyrobit karbanátky.

Bršlice kozí noha

Vytrvalá rostlina roste na vlhkých a převážně polo-stinných místech. Najdete ji v lese, na březích potoků, v příkopech, poblíž plotů, na vlhkých loukách apod. Vyhovuje ji živinami nabitá a kyprá půda. Původně měla být rostlina kultivovaná středověkými mnichy jako léčivá bylinka. Byla zasvěcena svatému Gerardovi, jenž měl pomáhat s léčbou dny. Bršlice se však velice rychle rozšířila a stal se z ní plevel, který trápí mnoho zahrádkářů. Velice snadno se totiž množí. Stačí kousíček oddenku, který zůstane v půdě, a rostlina opět vyraší v plné síle.

Jak poznat bršlici

Bršlice raší už v únoru. Sbírají se především její mladé listy do té doby, než vykvete. Sklízet ji však můžete celé vegetativní období. Listy můžete konzumovat přímo syrové, uvařit je nebo nasušit na čaj. Běžná rostlina má tmavě zelené listy. Z jednoho stonku, který je nafialovělé barvy, vyrůstají tři sady lupení. Pokud si nejste jistí, zda sbíráte bršlici, zkuste do stonku kousnout. Chutná jako kořenová zelenina. Dalším poznávacím znamením je světlé „kopýtko" na konci lodyhy, které se ukrývá pod zemí.

S čím si bršlici nesplést

Tato divoká bylina se podobá dalším rostlinám jako je děhel lesní, krabilice zápašná nebo pryskyřník plazivý. Děhel však vyrůstá z kůlovitého kořene, krabilice je celá chlupatá a pryskyřník má oblejší konce listů. Roste-li vám však bršlice na zahradě, bezpečně ji poznáte. Pokud ji chcete zlikvidovat, a zároveň použít i v kuchyni, nejlepší je ji vykopat.

Zdravotní benefity bršlice

Ve starověku a středověku se bršlice nepoužívala pouze jako potravina, ale především se oceňovala její schopnost léčit dnu a artritidu. Odbourává močové kaménky a pomáhá tělu vylučovat kyselinu močovou. Má diuretické a sedativní vlastnosti a používá se k odstranění zánětlivých míst. Bršlice je také vhodná při léčbě hemeroidů, onemocnění ledvin, močového měchýře a střev.

Recepty z bršlice

Bršlice chutná po petrželce a mrkvi. Můžete ji konzumovat jako čaj, dát si ji do salátu, zeleného smoothie, do polévek, těstovin, do omelety nebo si z ní vyrobit pesto. K tomu vám budou stačit dvě hrsti listů, hrst oloupaných mandlí nebo vlašských ořechů a 150 ml olivového oleje. Vše rozmixujte a hotové pesto dejte do malých zavařovacích skleniček, které jste sterilizovali. Bršlici můžete schovat i do knedlíků, noků, placek nebo dokonce i do chleba. Skvělá je také do jarních „špenátů", kdy k ní můžete přidat medvědí česnek, kopřivu nebo hluchavku.

Karbanátky s bršlicí

Na chutné jarní karbanátky budete potřebovat 400 g mletého masa, jedno vejce, sůl, pepř a cca tři hrsti listů bršlice. Bylinky opláchněte a nasekejte je na jemno. Nasypte na maso, přidejte vajíčko, sůl, pepř a pořádně zamíchejte. Vytvarujte placičky. Chcete-li zdravou variantu karbanátků, placičky uložte na plech a pečící papír. Pečte je v rozehřáté troubě na 200 stupňů po dobu deseti minut. Poté je otočte a pečte dalších 10 minut. Chcete-li raději klasické karbanátky, obalte maso ve strouhance a smažte na pánvi.

