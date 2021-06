Nejčastější chyby při pěstování bylinek doma i na zahradě. Neděláte je také?

Nejen, že chutnají, ale na kuchyňském okně je na ně i pěkný pohled. Čím to je, že se našim bylinkám nedaří? V čem je háček?

Kuchyňské okno jako zahrádka

Není nad to, když můžete použít bylinky svoje vlastní. Sušené koření je sice mnohem aromatičtější, ale některé chutná docela jinak. Naopak jiné koření je po usušení mdlé, bezbarvé a na talíři zdaleka ne tak zajímavé. Důvodů proč mít doma čerstvé bylinky je mnoho. A jakmile si na ně jednou zvyknete, už vám budou vždycky chybět. Je to takový nenápadný luxus, který oživíme každé jídlo. Než se pustíme do toho, jak je pěstovat, řekněme si, které jsou nejvhodnější. Do květináče nebo žardínie se hodí šalvěj, tymián, majoránka, rozmarýn, koriandr i petržel. Ale také bazalka, pažitka nebo máta.

Není nad to, když můžete použít bylinky svoje vlastní Zdroj: Pixel-Shot / Shutterstock.com

Co mají bylinky rády

Většina koření původně pochází z jižnějších poloh. Ve vhodných podmínkách k pěstění na zahradě si můžete přečíst, že většinou vyžadují slunná stanoviště s dobře propustnou hlinopísčitou půdou. Co to ale znamená pro pěstění na okně? Jak zajistit v kuchyni slunné stanoviště? Nejvhodnější bude umístit květináče na okna směřovaná k jihu a během roku je otáčet. Také vám může posloužit speciální světlo, respektive žárovka, která napodobuje sluneční svit.

Propustnou zeminu si můžete koupit nebo také namíchat sami z hlíny ze zahrady a písku. Bylinky skutečně nechtějí stát ve vodě. To je nakonec nejčastější zabiják všech rostlin. Samou láskou a péčí si je utopíme. Myslete na to, že bylinky rostou na vysušených stráních středomoří a blízkého východu. Většinou nejde o zelený pažit džungle, ale na silice bohatý suchomilný keřík. Pokud je budete zalívat příliš často, anebo voda neodteče, kořínky bylinek zahnijí a celá rostlina velmi rychle uhyne. Dalším zaručeným zabijákem je náhlá změna teplot nebo průvan. Zatím co nás v přílišném teple čerstvý vzduch z otevřených oken nebo ventilace osvěží. Vašim bylinkám na okně přivedou jistou smrt. Pamatujte na křehké rostlinky, jež jsme vytrhli přírodě a strčili je za okna. Jsou teplomilné a v zimně mají odpočívat, v létě naopak není důvod držet je doma. Pokud je udržujeme zelené a rostoucí celoročně v květináči, musíme na ně myslet i při větrání. Výkyvy teplot a průvan jim nesvědčí.

Bylinkám je nejlépe venku Zdroj: Shutterstock.com

Nejlépe je jim venku

Nezapomeňte, že bylinky pěstěné v domě, mají většinou jen krátkou životnost. I když jsou zdravé a veškeré jejich nároky jste zvládl na jedničku. Bez období klidu, se rostlina vyčerpá.

Navíc pěstování v květináči je jen taková náhrada životních podmínek, které rostliny potřebují. Hned jak bude po mrazících vystrčte je ven na dvorek nebo venkovní parapet.