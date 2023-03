Bylinky si snadno vypěstujete ze semen. V březnu je čas začít, nepropásněte to!

Jistě, koupit si bylinku v květináči je snadné. Ale zaplatíte za ni spoustu peněz a kdo ví, jestli vám vydrží. Obecně je známé, že bylinky ze supermarketu vypadají krásně na první pohled, ale jakmile s nimi překročíte práh domu, začnou uvadat. V březnu je ideální čas na předpěstování bylinek ze semen. Jak na to?

Spolehněte se na vlastní produkci bylinek a kupte si semínka. Zasijte je a můžete se těšit na své vlastní silné sazenice. A právě teď v březnu je na to ideální čas! Tak neváhejte a pusťte se do díla!

Pěstovat vlastní bylinky není tak těžké. Na tomto videu najdete postup krok za krokem:

Jak na výsev bylinek

Nepotřebujete nic speciálního, jenom semínka bylinek (koupíte v kterémkoliv hobbymarketu), plastové květináčky a výsevní substrát. Pak už můžete zahradničit. Nejdříve si připravte květináčky a zaplňte je do tří čtvrtin výsevním substrátem, který je ošetřený chytrými houbami a zabraňuje růstu plísní. Zeminu trochu upěchujte. Na povrch nasypte drobná semínka a znovu je překryjte výsevním substrátem. Snažte se, aby zemina nebyla načechraná a pro jistotu ji ještě upěchujte. A máte hotovo!

Na sázení bylinek použijte dva druhy substrátu. Zdroj: Profimedia

Velká semínka musí do země

Některé bylinky, jako třeba koriandr, mají semínka větší. A těm nestačí být jen v povrchové vrstvě, kde by se horko těžko uchytila. Potřebují větší stabilitu a oporu půdy. Proto odborníci doporučují zasít semena do dvojnásobné hloubky jejich velikosti. Například, když semínka koriandru měří 0,5 centimetru, je dobré je zasít do centimetrové hloubky. A pak stačí zalévat a čekat, až se objeví první zelené lístky.

Cedulky usnadní orientaci

Pokud si chcete předpěstovat více druhů bylinek, je dobré každý květináček opatřit názvem bylinky. Nejjednodušší způsob je vystřihnout název z pytlíku, kde byla semínka. Přichytit ho na párátko nebo špejli a zalepit průhlednou lepicí páskou. Tyhle barevné „vlaječky“ vám pak usnadní orientaci, kde se která bylinka nachází a jak rychle roste.

Bylinky zalévejte pomocí rozprašovače. Zdroj: Profimedia

Závlaha jen jako slabý déšť

Důležitou součástí pěstování bylinek je samozřejmě závlaha. Kdybyste svou budoucí bylinkovou zahrádku zalévali klasicky konvicí s vodou, mohlo by se stát, že se semínka vyplaví a vaše práce by se tak zničila. Proto raději používejte rozprašovač s vodou, který povrch krásně zavlaží, a přitom neporuší strukturu půdy. Rozprašovač koupíte v domácích potřebách nebo květinářstvích.

Ráno na slunce, večer do tepla

Aby bylinka hezky vyklíčila, potřebuje hlavně světlo a teplo. Proto většina pěstitelů své „bylinkové poklady“ přenáší. Ráno je dává na okno, kde je sluníčko a večer je raději odnáší ke zdroji tepla. Důvod těchto „výletů“ je jednoduchý – bylinky nesmí být v chladu, jinak by je mohla ohrozit plíseň. Dělejte to stejně a uvidíte, že se vám bylinková zahrádka hezky rozvine.

Bylinky dejte přes den na okno, kde je dostatek sluníčka. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.weiki.bio,, www.youtube.com