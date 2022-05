Jak správně sázet cibuli: Když víte, jak na to, můžete ji pěstovat i na okně

Stále ještě máte čas vysadit cibuli a těšit se z úrody této zdravé zeleniny. Pokud nemáte zahradu a velké záhony, nic se neděje, cibuli vypěstujete i na balkoně či parapetu v květináči.

K pěstování na balkoně či terase se nejvíce hodí jarní cibulka, která je v kuchyni velice oblíbená. Je sice pikantní, ale ne tolik jako klasická cibule, můžete ji podat i dětem, zpracovává se i zelená nať. V květináči nebo truhlíku vám jarní cibulka snadno vyroste, není ani příliš náročná na pěstování. Navíc ji můžete pěstovat během celého roku.

Pouze voda

Je skvělé, že k pěstování jarní cibulky ani nepotřebujete substrát. Stačí odříznout kousek cibulek i s kořínky a vložit je do skleněné nádoby, přičemž kořeny ponořte do vody. Nádobu dejte blízko okna a za pár dnů začnou rašit první výhonky. Vodu dolévejte, kořeny musí být stále ponořené. Výhonky pak vyrostou poměrně rychle, když dosáhnou výšky kolem 10 cm, můžete ji přesadit do květináče nebo truhlíku s hlínou nebo je ve vodě lze pěstovat dál. Mimochodem stejně si můžete do sklenice s vodou vložit i klasickou cibuli, po pár týdnech z ní začnou vyrůstat zelené výhonky, které můžete stříhat.

Jarní cibulku vypěstujete jen z vody. Zdroj: Shutterstock

Do truhlíku

Naťovou cibulku můžete vypěstovat i z cibule sazečky - pořídíte ji snadno v každém zahradnictví. Na záhoně nebo v nádobě na balkoně byste měli mít dobře propustnou a vlhkou zeminu s trochou kompostu. Udělejte si rýhy a cibulky sázejte tak, aby jejich špička směřovala nahoru. Zeminou je pak zakryjte, ale špičky nechte koukat ven asi 3 mm. Cibulky by měly být asi 10 cm od sebe. Někdo je však sází do truhlíku i vedle sebe a i tak se dočká úrody. Zalévejte pravidelně, ne však přímo na cibulky, ale jen kolem nich. Můžete je i zakrýt netkanou textilií, v případě že ještě hrozí chladné noci.

Na parapetě vám vyroste jakákoli cibule. Zdroj: Shutterstock

Nať plná zdraví

Jakmile vyraší první zelené výhonky, stříhejte je nůžkami a používejte bez obav do nejrůznějších pokrmů. Je to ta nejlepší vzpruha po dlouhé zimě, do těla dostanete ty nejlepší vitamíny a minerály, ale také antioxidanty. Cibule podporuje správné trávení a posílí vaši imunitu. Konzumovat by ji měli často zejména ti, kteří trpí vyšší hladinou špatného cholesterolu.



