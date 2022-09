Kompost: Poměr hnědé a zelené složky je zásadní. Většina lidí to neví a ničí ho

Naučte se kompostovat správně. Všechno začíná výběrem materiálů, respektive poměrem uhlíku a dusíku. Jak se v materiálech zorientovat? Jeden je zelený, druhý hnědý, ale jen o barvě to není!

Zdroje: living.iprima.cz, zahradkarskaporadna.cz

Kompostování je alchymie

Petr z Plodné zahrady představuje ve svém videu konkrétně materiály vhodné ke kompostování. I když jistě víte, co všechno patří na kompost. Petr rozděluje tento materiál na dvojí a vysvětluje proč je nutné znát dobře složení kompostu a později jej použít k vrstvení:

Jak to celé funguje? Aby kompost zrál dobře a také poměrně rychle, nehnil, ale tlel, potřebuje vhodný poměr uhlíku a dusíku. Pro potřeby kompostování je ideálním poměrem 25 až 30:1. Respektive hodně uhlíku na jeden dusík. Z dalšího výkladu vám bude jasné, že vlastně ideální materiál neexistuje, ale jde právě o vhodné mísení nebo spíše vrstvení. Hnědá hmota je bohatší na uhlík a zelená má uhlíku méně, než je stanovené kompostové optimum.

Hnědé materiály nespadají do této kategorie jen díky barvě. Během schnutí totiž dochází ke zvýšení poměru v prospěch uhlíku. Zelené materiály jsou naopak bohatší na dusík.

Kvalitní kompost vznikne z hnědé a zelené hmoty, uložených ve vrstvách. Zdroj: Profimedia

Které hnědé materiály patří na kompost?

Co patří do hnědých materiálů? Jde především o dřevní štěpku, která je ideálně z listnatých a ovocných stromů. Štěpka se sice rozkládá pomalu, ale i přesto je to důležitý materiál pro udržení dobré struktury materiálu a přístupu vzduchu.

Díky různým látkám zastavující proces tlení se nepoužívají túje, akáty a ořešáky či kyselejší jehličnany. Rozhodně tedy ne ve velkém množství. Pokud máte jen materiál z několika štěpkovaných či drcených větví, nemusíte se ničeho obávat. Množství do zhruba 3 % i těchto materiálů je pro kompost únosné.

Štěpka není jen pěkný mulč, ale také kvalitní hnědý materiál ke kompostování. Zdroj: Shutterstock.com / Evgeniy Kalinovskiy

Dobrou strukturu a poměr uhlíku a dusíku 80:1 dodá například obilná sláma nebo drcené suché stvoly rostlin, ale také samozřejmě suché listí.

Velké množství uhlíku obsahuje lepenka. Dejte si pozor na používání silných vrstev, i lepenku je vhodné podrtit, roztrhat či nařezat na menší kusy, aby nevznikla nepropustná celistvá hmota či vrstva bránící přístupu vzduchu.

K hnědým složkám patří také dřevěný popel. Má sice jen minimum dusíku, ale na druhou stranu obsahuje spoustu vápníku či fosforu. Používejte však jen malé množství, zhruba jen 3 kg dřevěného popela na metr krychlový kompostu.

Dřevěný popel na kompost může, ale jen v malém množství. Zdroj: Shutterstock

Co by mělo tvořit zelené vrstvy kompostu?

Zelené složky kompostu jsou veškeré čerstvé, zelené, posekané části rostlin, které mají nižší než optimální poměr uhlíku a dusíku.

Je to v každém případě tráva, která však má tendenci slehnout, vytvořit neprodyšnou vrstvu a hnít. Aby tlela, jak má, musí se používat jen v tenké vrstvě a ideálně kombinovat se suššími materiály, které vrátí do této hmoty strukturu a přístup vzduchu. Tráva má poměr zhruba 20:1, kterou je jednoduché použít díky sběru do koše při sečení sekačkou.

Posečená tráva patří na kompost, ale jen v tenkých vrstvách či obohacená o další materiál. Zdroj: Shutterstock

Můžete však sekat také kopřivy i další plevely, především pokud budete kompostovat tepelnou fází, při níž se případná semena zničí.

Odřezky, kávová sedlina, čaje a další takové zbytky, jejichž zdrojem je kuchyně, jsou všechny vhodné, až samozřejmě na masa, která se nehodí z mnoha důvodů.

K zeleným kompostovacím materiálům rozhodně patří hnůj. Nejčastěji jde o koňský či kravský, nicméně veškerá taková hnojiva i slepičince, králičince či hnůj od koz a ovcí jsou do kompostu vhodné.

Hnůj je pro kompostování důležitý, především při využití teplotní fáze. Zdroj: shutterstock.com

Všechny tyto přísady slouží také jako startovací materiál pro tepelnou fázi. Ta vzniká v kompostu na základě přírodních procesů, které urychlují čas kompostování, ale také likvidují nechtěné zárodky, škůdce i nemoci zároveň s již zmíněnými semeny plevelných rostlin.

Hnůj bývá horký, proto si dejte pozor při práci. Poměr uhlíku a dusíku je v kravském a koňském hnoji zhruba 18:1. Velmi dusíkaté jsou slepičince s poměrem 12:1. Do kompostu je můžete přidat společně s podestýlkou či připravit zákvas.



A to je o materiálech vše. Naučte se tyto hmoty správně vrstvit a založte si kompost. Využijete-li i teplotní fáze, bude to opravdu kvalitní a na živiny bohatý materiál, který využijte všude na zahradě.